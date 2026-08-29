Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este sábado 29 de agosto
Este sábado 29 de agosto, Rosario presenta un clima mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre 11° y 22°. La humedad se mantiene en 63% y el viento sopla a 1.88 m/s.
FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el sábado 29 de agosto
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.
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Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 63%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1.88 m/s desde el este-sureste, y la presión atmosférica se encuentra en 1017 hPa.
El clima hoy sábado 29 de agosto
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, sin probabilidades de lluvia. La visibilidad se mantendrá en 10000 metros, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente nublado.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Rosario se presentan con un clima variado. Para el domingo 30 de agosto, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 23°, con nubes rotas. El lunes 31 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 24°, con cielo despejado. El martes 1 de septiembre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 23°, también con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 2 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 26°, manteniendo el cielo despejado.