Ferro se enfrenta a Estudiantes de Buenos Aires en su búsqueda por mantener la cima en la Primera Nacional

Buenos Aires, 28 de agosto (NA) – Ferro se medirá como visitante ante Estudiantes de Buenos Aires con el objetivo de conseguir su cuarta victoria consecutiva y así consolidar su liderazgo en la zona A de la Primera Nacional. El partido se llevará a cabo el domingo 30 de agosto por la vigesimoséptima fecha del torneo.

El encuentro está programado para las 15:30 en el estadio Ciudad de Caseros y podrá ser seguido a través de la plataforma LPF Play. El árbitro designado para esta ocasión es Yamil Possi, en un campeonato que aún no dispone del sistema de VAR.

En la previa del partido, Gimnasia y Tiro de Salta logró una victoria agónica ante Chacarita, posicionándose quinto en la zona B, mientras que el equipo de San Martín de Buenos Aires se encuentra en una crisis, marchando anteúltimo con 27 puntos y en puestos de descenso.

Ferro está teniendo una temporada destacada, con el anhelo de regresar a la Primera División, categoría en la que fue campeón en 1982 y 1984, pero que no ha pisado desde el año 2000. Actualmente, lidera la tabla con 52 puntos y ha cosechado tres triunfos seguidos, además de haber ganado 14 de los últimos 17 encuentros. Sin embargo, el formato de la Primera Nacional no garantiza el ascenso directo, ya que el puntero debe enfrentarse en una final al líder del grupo B.

Por su parte, Estudiantes ha tenido un inicio de temporada complicado, pero logró una racha positiva entre finales de marzo y mediados de julio, con solo una derrota en ese período. Sin embargo, su rendimiento ha sido irregular en las últimas semanas, con solo una victoria en sus últimos seis partidos.

En la otra zona del torneo, Tristán Suárez se posiciona primero, acumulando cinco victorias consecutivas que le permitieron superar a Gimnasia de Jujuy, que había liderado desde el comienzo del certamen. El equipo local de Ezeiza jugará este sábado 29 de agosto contra Atlético de Rafaela, que ocupa el octavo lugar y no ha sufrido derrotas en los últimos cinco partidos.

Resultados y cronograma de la fecha 27:

Viernes 28 de agosto:

Gimnasia y Tiro 1 - 0 Chacarita.

Sábado 29:

15:00. Colegiales – Deportivo Maipú.

16:00. Atlético de Rafaela – Tristán Suárez.

16:00. Ciudad de Bolívar – Defensores de Belgrano.

16:30. Midland – Nueva Chicago.

Domingo 30:

15:00. Almirante Brown – Deportivo Madryn.

15:00. Mitre – Central Norte.

15:30. All Boys – Chaco For Ever.

15:30. Atlanta – San Martín de San Juan.

15:30. Estudiantes de Buenos Aires – Ferro.

15:30. Deportivo Morón – San Miguel.

17:00. Racing de Córdoba – Colón.

18:00. Godoy Cruz – San Telmo.

18:30. San Martín de Tucumán – Güemes.

19:00. Quilmes – Temperley.

Lunes 31:

19:00. Los Andes – Acassuso.

21:00. Gimnasia de Jujuy – Agropecuario.

Agencia NA