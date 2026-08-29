Clima en Salta: cómo estará el tiempo este sábado 29 de agosto
Este sábado 29 de agosto, Salta presentará un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 8° y 24°. La humedad será del 73% y el viento soplará a 4 m/s desde el norte.
FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 29 de agosto
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.
Ahora
En este momento, Salta disfruta de un cielo despejado con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica se sitúa en 16°, con una humedad del 73%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1011 hPa.
El clima hoy sábado 29 de agosto
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 24°. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias. La humedad del 73% y el viento de 4 m/s contribuirán a un ambiente agradable durante el día.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. El domingo 30 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 31 de agosto, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 23°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 1 de septiembre, el clima mejorará con una mínima de 14° y una máxima de 22°, bajo un cielo despejado. El miércoles 2 de septiembre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 23°, también con cielo despejado. Finalmente, el jueves 3 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 28°, con cielo despejado.