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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este sábado 29 de agosto

Este sábado 29 de agosto, Salta presentará un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 8° y 24°. La humedad será del 73% y el viento soplará a 4 m/s desde el norte.

29/08/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 29 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta disfruta de un cielo despejado con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica se sitúa en 16°, con una humedad del 73%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy sábado 29 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 24°. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias. La humedad del 73% y el viento de 4 m/s contribuirán a un ambiente agradable durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. El domingo 30 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 31 de agosto, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 23°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 1 de septiembre, el clima mejorará con una mínima de 14° y una máxima de 22°, bajo un cielo despejado. El miércoles 2 de septiembre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 23°, también con cielo despejado. Finalmente, el jueves 3 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 28°, con cielo despejado.

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