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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este sábado 29 de agosto

Este sábado 29 de agosto, Mendoza presentará un clima templado con temperaturas que oscilarán entre 10° y 20°. Se espera cielo parcialmente nublado y condiciones de viento leves.

29/08/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el sábado 29 de agosto

FOTO: Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el sábado 29 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de broken clouds, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 14°, y la humedad se encuentra en un 35%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1013 hPa.

El clima hoy sábado 29 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 20°. Las condiciones del viento serán suaves, con una humedad del 35% que permitirá una sensación térmica agradable. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Mendoza se mantendrá variado. Para el domingo 30 de agosto, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 19°, con pronóstico de light rain. El lunes 31 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 12° y 20°, con cielo despejado. El martes 1 de septiembre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 24°, también con cielo claro. Finalmente, el miércoles 2 de septiembre, la mínima será de 15° y la máxima de 20°, manteniendo condiciones de cielo despejado.

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