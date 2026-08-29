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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este sábado 29 de agosto

Este sábado 29 de agosto, Tucumán presentará un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 13° y 17°. Se espera cielo parcialmente nublado y condiciones de viento leves.

29/08/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico para el sábado 29 de agosto

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico para el sábado 29 de agosto

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Este sábado 29 de agosto, el clima en Tucumán se caracterizará por temperaturas frescas y un cielo con nubes rotas. La temperatura mínima se registrará en 13° y la máxima alcanzará los 17°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 2 m/s desde el norte, lo que contribuirá a una sensación térmica de 13°.

Actualmente, la temperatura en Tucumán es de 13°, con una humedad del 88% y una visibilidad de 10,000 metros. La presión atmosférica se encuentra en 1012 hPa, lo que indica un ambiente estable. A lo largo del día, se prevé que las nubes se mantengan, pero no se anticipan lluvias significativas.

En cuanto a la humedad, se espera que continúe alta, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más fría de lo que marcan los termómetros. Sin embargo, el viento ligero ayudará a que el clima sea más tolerable durante las horas más cálidas del día.

Para el pronóstico extendido, el domingo 30 de agosto se anticipa un leve aumento en las temperaturas, con mínimas de 15° y máximas de 24°. El cielo seguirá presentando nubes rotas. En los días siguientes, se espera un clima más cálido, alcanzando máximas de hasta 30° el jueves 2 de septiembre, con cielos mayormente despejados.

En resumen, este sábado será un día fresco en Tucumán, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un clima algo nublado.

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