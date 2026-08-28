Talleres y Belgrano ya tienen fecha para el clásico cordobés: cuándo y a qué hora juegan

FOTO: Talleres y Belgrano en el último clásico en el Kempes. (Daniel Cáceres).

Talleres recibirá a Belgrano el domingo 4 de octubre, desde las 17, en el estadio Mario Alberto Kempes.

El encuentro corresponderá a la fecha 11 del campeonato y será uno de los cruces interzonales de la jornada. De esta manera, los dos grandes equipos de Córdoba volverán a verse las caras en un clásico que tendrá como escenario al Kempes y que promete convocar a miles de hinchas.

El camino de Belgrano hasta el clásico

Antes de enfrentar a Talleres, Belgrano tendrá tres partidos por delante. Por la fecha 8, recibirá a Huracán el viernes 4 de septiembre a las 19. Luego visitará a Sarmiento el domingo 13 de septiembre desde las 14.45.

En la décima jornada, el equipo celeste volverá a jugar en Córdoba: enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto el domingo 20 de septiembre a las 19.15. Después llegará el partido que todos los hinchas tienen marcado en el calendario: el clásico ante Talleres.

El calendario de Talleres

El equipo albiazul también deberá afrontar tres compromisos antes del duelo ante su clásico rival. El sábado 5 de septiembre visitará a San Lorenzo desde las 19, por la fecha 8.

Una semana después, el sábado 12 de septiembre a las 21.30, Talleres será local ante Unión. Por la décima fecha, en tanto, tendrá otro duelo cordobés: visitará a Instituto el sábado 19 de septiembre desde las 21.15.

Tras esos tres encuentros llegará el clásico frente a Belgrano, que ya tiene día, horario y estadio confirmados.

Cuándo juegan Talleres y Belgrano

El clásico cordobés se disputará el domingo 4 de octubre a las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

La jornada también tendrá otros partidos destacados: Sarmiento recibirá a River desde las 14.45, Boca enfrentará a Unión a las 19.15 y Estudiantes de Río Cuarto será local ante Racing desde las 21.30.

Con la programación oficializada, los hinchas de Talleres y Belgrano ya tienen una fecha para marcar en rojo: el domingo 4 de octubre, Córdoba volverá a vivir una nueva edición del clásico más importante de la provincia.