Simulacro de inundación en Villa Páez: preparan a vecinos para responder ante lluvias extremas

Villa Páez será escenario el próximo martes 8 de septiembre, de 12 a 17, de un simulacro de inundación destinado a poner a prueba la capacidad de respuesta de vecinos, organismos públicos, equipos médicos y especialistas frente a un posible evento de lluvias intensas.

La actividad forma parte del Proyecto Prevenir, una iniciativa de cooperación científico-tecnológica entre Argentina y Japón que busca mejorar los sistemas de pronóstico y, fundamentalmente, lograr que esa información pueda transformarse en acciones concretas para proteger a la población.

El operativo reunirá a más de 300 personas y contará con la participación de Defensa Civil, la Universidad Nacional de Córdoba, profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas, Cruz Roja, Ejército y otros organismos vinculados a la atención de emergencias.

El objetivo no es anticipar que necesariamente ocurrirá una inundación, sino prepararse para responder de manera organizada si sucede.

“Preparados para lo peor, esperando lo mejor”

Marcelo García, investigador del CONICET, docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante del Proyecto Prevenir, explicó que el fenómeno climático conocido como El Niño debe analizarse en el largo plazo.

Según señaló, se esperan precipitaciones acumuladas por encima de lo normal durante el período de lluvias, que se extiende hasta abril o mayo. Sin embargo, advirtió que esto no significa que todos los eventos extremos sean consecuencia directa de El Niño.

“Preparados para lo peor, esperando lo mejor”, es la premisa que sintetiza el trabajo del equipo.

García recordó que Córdoba ya atravesó inundaciones y tormentas severas en años en los que no había un fenómeno de El Niño, por lo que todas las localidades deben desarrollar herramientas para enfrentar precipitaciones intensas y de rápida evolución.

El Proyecto Prevenir apunta precisamente a mejorar los pronósticos, las observaciones meteorológicas y la comunicación de las alertas. Pero el investigador remarcó que la tecnología por sí sola no alcanza: es indispensable que exista una estructura capaz de transformar esa información en decisiones.

Villa Páez: vecinos organizados y mapas de riesgo

Fabián Freccia, director de Capacitación y Entrenamiento Profesional de la Dirección General de Defensa Civil y Riesgos Eléctricos, explicó que en Villa Páez se trabajó junto con los vecinos para identificar las zonas vulnerables.

Los propios habitantes participaron en la elaboración de un mapa colaborativo, donde determinaron sectores inundables, zonas seguras, posibles vías de evacuación y puntos de encuentro.

La organización también contempla situaciones particulares, como personas mayores, vecinos que viven solos o quienes tienen dificultades para movilizarse.

La idea es que cada familia tenga definido de antemano qué hacer y dónde dirigirse ante una emergencia, sin esperar a que el agua llegue para tomar decisiones.

El vecino, “el primer respondiente”

Jorge Gómez, director general de Defensa Civil, destacó el papel de la comunidad y señaló que el primer auxilio muchas veces comienza antes de la llegada de los equipos especializados.

“El primer respondiente es siempre el vecino”, sostuvo.

Gómez informó que ya fueron capacitadas unas 16.000 personas en Córdoba capital en gestión del riesgo y que se conformaron comisiones de emergencia en los centros vecinales.

Durante el simulacro también se pondrá en funcionamiento un esquema de respuesta integral que incluirá médicos, enfermeros, equipos de emergencia, espacios para evacuados y una planta potabilizadora de agua.

Además, habrá equipos destinados a brindar primeros auxilios emocionales, teniendo en cuenta que una emergencia puede provocar situaciones de angustia o pánico entre quienes resulten afectados.

Qué hacer si llega una inundación

Susana Vanoni, profesora titular de la Cátedra de Semiología de la Facultad de Ciencias Médicas, explicó que la respuesta sanitaria debe contemplar diferentes etapas.

Durante la inundación, la principal recomendación es no ingresar al agua ni intentar atravesar una corriente, incluso formando una cadena humana. La fuerza y profundidad del agua pueden ser impredecibles y arrastrar personas con facilidad.

Luego aparece una segunda etapa relacionada con las lesiones y las personas que necesitan ser evacuadas.

En ese contexto cobra importancia el triaje, que permite clasificar a los afectados según la gravedad de su situación. Una persona que puede movilizarse por sus propios medios puede ser considerada de menor prioridad, mientras que quienes presentan condiciones más graves requieren asistencia especializada y eventualmente evacuación mediante camilla u otros elementos.

Vanoni también alertó sobre los riesgos posteriores a una inundación, debido al contacto con agua contaminada, heridas, residuos, proliferación de roedores y acumulación de agua que puede favorecer la reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades.

El kit básico para una emergencia

Los especialistas insistieron además en la importancia de contar en cada hogar con elementos sencillos que pueden resultar fundamentales durante las primeras horas de una emergencia.

Entre ellos mencionaron:

Linterna.

Radio a pilas.

Agua potable.

Medicamentos habituales, guardados en un lugar seguro y elevado.

Bolsas herméticas para proteger documentación y medicamentos.

Una lista de teléfonos de emergencia.

Un plan familiar que establezca dónde evacuar y con quién comunicarse.

También remarcaron que ante una alerta meteorológica es fundamental consultar fuentes oficiales, como Defensa Civil, el Servicio Meteorológico Nacional y el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, y evitar tomar decisiones basadas únicamente en información difundida por redes sociales.

En Córdoba, el número de Defensa Civil es el 103.

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Más tecnología, pero también más organización

El Proyecto Prevenir contempla además el desarrollo de nuevas herramientas para anticipar crecidas y mejorar la información disponible para los organismos de emergencia.

En Córdoba ya fueron instaladas 18 estaciones meteorológicas vinculadas a iniciativas de ciencia ciudadana, que permiten observar cómo evolucionan las tormentas en distintos sectores de la ciudad.

En lugar de concentrar la estrategia exclusivamente en una aplicación para teléfonos celulares, el proyecto trabaja en un portal web destinado principalmente a los organismos responsables de la gestión de emergencias.

La decisión contempla también las dificultades de conectividad que existen en algunas zonas y la necesidad de que la información sea accesible para personas que no utilizan aplicaciones móviles.

Un ejercicio para aprender antes de que ocurra una emergencia

El simulacro de Villa Páez se desarrollará sobre un sector reducido de aproximadamente 10 cuadras. Los organizadores aclararon que se trata de una simulación controlada y que la importante presencia de recursos no representa necesariamente la capacidad que estaría concentrada en un único lugar durante una emergencia real.

Habrá más de 300 personas, vehículos, carpas, lanchas, una planta potabilizadora y equipos de diferentes instituciones.

La intención es evaluar cómo responde cada organismo y, especialmente, cómo trabajan de manera coordinada entre sí.

El mensaje de los especialistas es claro: las inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos no siempre pueden evitarse, pero sí es posible reducir sus consecuencias mediante planificación, capacitación y organización.

En ese sentido, el simulacro de Villa Páez busca que la preparación comience antes de que llegue el agua.

Entrevista de "Amamos Argentina"