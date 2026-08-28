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Buscan a joven de 18 años desaparecido tras ver el eclipse en Recoleta

La familia de Franco Krikor Alderete Tchobanian busca a su hijo de 18 años, quien dejó un mensaje de despedida en redes y dos cartas antes de desaparecer.

28/08/2026 | 19:33Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 28 agosto (NA) - La familia de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en una situación angustiante tras la desaparición de Franco Krikor Alderete Tchobanian, un joven de 18 años que se esfumó en la madrugada del viernes. Según el relato de su padre del corazón, Carlos, Franco había salido a cenar con un amigo antes de dirigirse al puente peatonal de la Facultad de Derecho para observar el eclipse.

Después de disfrutar del fenómeno astronómico, el joven acompañó a su amigo hasta la parada de colectivo frente al museo MALBA. Desde allí, tenía planeado regresar a su casa, ubicada en la intersección de las avenidas Santa Fe y Paraná, pero nunca llegó.

El último contacto con Franco se registró a la 1:20 de la mañana, momento en que su teléfono celular dejó de funcionar. La preocupación de la familia creció cuando una amiga del joven alertó a los padres tras notar una publicación de despedida en las redes sociales. Al revisar su habitación, encontraron dos cartas debajo de su almohada.

Lectura rápida

¿Quién es el joven desaparecido?
Franco Krikor Alderete Tchobanian, un joven de 18 años de Buenos Aires.

¿Cuándo desapareció?
Franco desapareció en la madrugada del viernes tras ver un eclipse.

¿Dónde fue visto por última vez?
En el puente peatonal de la Facultad de Derecho, Buenos Aires.

¿Qué dejó antes de desaparecer?
Dejó una publicación en redes sociales y dos cartas en su habitación.

¿Qué hacer si se tiene información?
Contactar al teléfono 11-6535-8656 o al 911.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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