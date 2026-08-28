Nepal emite alerta por nuevas inundaciones tras el devastador temporal que dejó cientos de muertos

Las autoridades de Nepal han declarado una alerta de emergencia ante la amenaza de nuevas inundaciones repentinas, a causa del aumento en el caudal del río Bhote Koshi. Esta medida se toma a tan solo 48 horas de las devastadoras riadas y deslizamientos de tierra que afectaron la región del Himalaya.

La advertencia fue emitida por la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) después de recibir informes técnicos desde China, que indican un volumen de agua desbordante en la cuenca alta. En respuesta a esta situación, la policía local ha ordenado la evacuación preventiva de las comunidades ribereñas a lo largo del río Trishuli, sugiriendo que se mantengan en zonas elevadas.

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Un balance devastador de víctimas y daños

La magnitud de la catástrofe en la frontera entre Nepal y la región autónoma del Tíbet ha generado cifras alarmantes a medida que avanzan las operaciones de rescate. Según el recuento oficial, se registran 584 muertes (579 en Nepal y 5 en la zona tibetana), mientras que más de 2.400 personas se encuentran desaparecidas. Entre los desaparecidos se encuentran 933 operarios de plantas hidroeléctricas, más de cien efectivos de seguridad y empleados aduaneros.

Asimismo, la policía no ha podido localizar a 622 turistas, de los cuales 473 son ciudadanos extranjeros que se encuentran atrapados o incomunicados debido a los deslaves.

Riesgo extremo en la frontera con el Tíbet

La mayor preocupación de los equipos de rescate se centra en una zona a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde la acumulación de barro y rocas ha creado un dique natural, lo que ha llevado al desbordamiento de un lago artificial en el paso internacional de Gyirong. Aunque el nivel del agua ha comenzado a disminuir parcialmente, permitiendo reanudar las evacuaciones en helicóptero, las autoridades advierten que las carreteras, tendidos eléctricos y puentes en distritos como Nuwakot continúan colapsados, complicando el envío de suministros médicos y alimentos a los campamentos de refugiados.