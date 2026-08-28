Luna de Sangre de agosto: así se vivió el último gran eclipse del año

El último eclipse lunar de 2026 ya ocurrió. El fenómeno se desarrolló durante la noche del jueves 27 y la madrugada de este viernes 28 de agosto, y pudo observarse desde todo el territorio argentino (cuando el cielo lo permitió).

Fue un eclipse parcial profundo: aunque no llegó a ser total, alrededor del 93 % del disco lunar quedó cubierto por la umbra terrestre en el momento máximo. La Luna adquirió tonalidades rojizas, anaranjadas o cobrizas, el efecto popularmente conocido como “Luna Roja” o “Luna de Sangre”.

Horarios que se registraron (referencia Buenos Aires / hora argentina)

22:24 (jueves 27): inicio de la fase penumbral (cambio muy sutil).

23:33-23:34: comienzo de la fase parcial (ingreso en la umbra).

˜ 1:12-1:13 (viernes 28): máximo del eclipse.

2:51-2:52: fin de la fase parcial.

˜ 4:01: fin de la fase penumbral y del fenómeno.

La parte más espectacular se concentró entre la medianoche y las 2 de la madrugada.

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FOTO: El detalle de las fases del eclipse (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Por qué se volvió roja

Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyecta su sombra sobre el satélite. Parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre: las longitudes de onda azules se dispersan y los tonos rojos y anaranjados llegan hasta la superficie lunar. El color final depende del estado de la atmósfera (polvo, partículas, etc.).

Visibilidad y condiciones

El eclipse fue visible en todo el país y en gran parte de América. No se necesitaba ninguna protección ocular (a diferencia de los eclipses solares). Binoculares o telescopios mejoraban el detalle, pero no eran obligatorios.

Las condiciones meteorológicas variaron. En el AMBA se esperaba la influencia de la tormenta de Santa Rosa y hubo reportes de nubes y frío; aun así, en el Planetario Galileo Galilei (Palermo) se reunieron cientos de personas (algunas crónicas hablaron de alrededor de 2.000 asistentes) para seguir el evento con telescopios, radio abierta, mapping y actividades inclusivas. En otras ciudades y regiones con cielo más despejado la observación fue más clara.

Datos técnicos rápidos

-Tipo: parcial (cobertura máxima ˜ 93 %).

-Último eclipse lunar de 2026.

-Duración de la fase parcial: alrededor de 3 horas y 18 minutos (más de 5 horas si se incluye la penumbra).

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FOTO: La luna recupera su color habitual (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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