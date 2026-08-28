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Rosario arranca el viernes con frío y nubosidad: cómo seguirá la jornada

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó precipitaciones aisladas durante las primeras horas, una máxima de 20°C y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

28/08/2026 | 06:48Redacción Cadena 3 Rosario

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Rosario amaneció este viernes con 11°C y cielo parcialmente nublado, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizado a las 6.11. La humedad alcanza el 94%, la presión es de 1004 hPa y el viento sopla del sudeste a 15 km/h, con una visibilidad de 15 kilómetros.

Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, mientras que la temperatura rondará los 10°C. Por la tarde, las condiciones mejorarían, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 20°C. Por la noche, la temperatura descenderá a unos 14°C.

Los pronósticos extendidos anticipan un fin de semana fresco y estable: el sábado tendrá una mínima de 7°C y una máxima de 19°C, mientras que el domingo oscilará entre 9°C y 20°C. La próxima semana se mantendrán registros similares, con máximas de entre 19°C y 21°C.

Lectura rápida

1. ¿Qué temperatura amaneció en Rosario este viernes?

11°C.

2. ¿Qué organismo proporcionó el reporte meteorológico?

Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

3. ¿Cuáles son las condiciones climáticas esperadas para el sábado?

Mínima de 7°C y máxima de 19°C.

4. ¿Qué probabilidad de lluvias se espera durante la mañana?

Entre 10% y 40%.

5. ¿Cómo se prevé que sea la próxima semana en términos de temperatura?

Registros similares, con máximas de entre 19°C y 21°C.

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