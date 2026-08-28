Rosario arranca el viernes con frío y nubosidad: cómo seguirá la jornada

Rosario amaneció este viernes con 11°C y cielo parcialmente nublado, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizado a las 6.11. La humedad alcanza el 94%, la presión es de 1004 hPa y el viento sopla del sudeste a 15 km/h, con una visibilidad de 15 kilómetros.

Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, mientras que la temperatura rondará los 10°C. Por la tarde, las condiciones mejorarían, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 20°C. Por la noche, la temperatura descenderá a unos 14°C.

Los pronósticos extendidos anticipan un fin de semana fresco y estable: el sábado tendrá una mínima de 7°C y una máxima de 19°C, mientras que el domingo oscilará entre 9°C y 20°C. La próxima semana se mantendrán registros similares, con máximas de entre 19°C y 21°C.