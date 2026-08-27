Tragedia en Italia: un girocóptero chocó contra unos cables y murieron sus dos ocupantes

FOTO: Los segundos posteriores al choque de la aeronave. (Foto: captura de video)

Dos personas murieron este miércoles al caer e incendiarse el girocóptero en el que viajaban, después de que la aeronave impactara contra los cables de un teleférico en el norte de Italia.

El accidente ocurrió alrededor de las 11.30 en Antrona Schieranco, una localidad de la provincia de Verbano-Cusio-Ossola, en la región de Piamonte y cerca de la frontera con Suiza.

Las víctimas eran un ingeniero de 64 años, oriundo de Premeno, y un amigo suyo de 63, residente en la zona de Milán. Ambos fallecieron en el lugar.

Según informaron los bomberos, la aeronave chocó contra los cables de un teleférico de la empresa Enel que presta servicio en la zona de la represa de Campliccioli. Tras el impacto, se precipitó y quedó envuelta en llamas.

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Testigos que se encontraban en la cercana localidad de Antrona aseguraron que observaron una "bola de fuego" en el aire.

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos y el helicóptero de emergencias Drago, utilizado para operativos de rescate y combate de incendios.

Un girocóptero, también denominado autogiro, es una aeronave similar a un pequeño helicóptero, aunque posee un funcionamiento diferente: una hélice impulsada por el motor permite el avance, mientras que el rotor superior gira libremente por efecto del aire y genera la sustentación.

Las autoridades iniciaron una investigación para reconstruir la trayectoria del vuelo y establecer por qué la aeronave terminó chocando contra los cables antes de caer en cercanías de la represa.

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