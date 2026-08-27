Concurso, denuncias y ahora la Policía: cautelan autos de una agencia en cesación de pagos
Más de un centenar de personas quedaron involucradas en el conflicto y la deuda reconocida supera los 1,2 millones de dólares. La firma, ubicada en San Martín al 2600, admite un "desfasaje financiero" y enfrenta una investigación por una camioneta RAM.
27/08/2026 | 11:51Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Rosario Motorsport, ubicada en San Martín al 2600.
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Cadena 3 Rosario
Rosario Motorsport, la concesionaria multimarca ubicada en San Martín al 2600, atraviesa una situación de cesación de pagos y se presentó en concurso preventivo de acreedores ante la Justicia provincial. La firma, conocida por ser una de las preferidas por futbolistas, reconoce un “desfasaje financiero” y el monto formal de la deuda supera los 1,2 millones de dólares.
A la presentación judicial se suma ahora un frente penal: hay al menos diez denuncias acumuladas en la Fiscalía de Rosario contra la agencia. Las actuaciones habían sido asignadas inicialmente a la fiscal Milicic, pero tras su designación como jueza pasaron a manos del fiscal Enríquez.
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Este jueves, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se presentó en el local de San Martín 2646 para constatar una situación vinculada a un caso concreto, relacionado con una camioneta RAM. Por el momento, desde la investigación pidieron no hablar de allanamiento y la intervención se desarrolla con el comercio cerrado al público.
El caso tomó relevancia por la cantidad de personas afectadas. En el concurso preventivo se habla de más de un centenar de damnificados que entregaron vehículos, dinero o ambas cosas. La agencia continúa abierta y la Justicia deberá determinar el alcance de las denuncias y la situación de los vehículos involucrados.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué situación enfrenta Rosario Motorsport? La concesionaria se encuentra en cesación de pagos y ha presentado un concurso preventivo de acreedores.
¿Quiénes están involucrados en las denuncias? Al menos diez denuncias han sido presentadas contra la agencia en la Fiscalía de Rosario.
¿Cuándo ocurrió la intervención policial? La intervención de la Policía de Investigaciones se realizó este jueves.
¿Dónde se encuentra la concesionaria? La concesionaria está ubicada en San Martín 2600, Rosario.
¿Por qué es relevante el caso? Es relevante por el número de damnificados, que supera el centenar, quienes entregaron vehículos o dinero.