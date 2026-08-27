Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este jueves 27 de agosto

El clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para este jueves 27 de agosto se caracteriza por la presencia de lluvias moderadas. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 84%, lo que contribuye a un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es buena, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4.63 m/s desde el sureste.

Durante el día, se espera que la temperatura mínima sea de 12° y la máxima alcance los 16°. Las condiciones de lluvia persistirán, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La presión atmosférica se sitúa en 1008 hPa, lo que indica un sistema de baja presión en la región.

En cuanto a los próximos días, el pronóstico extendido indica que el viernes 28 de agosto la mínima será de 12° y la máxima de 19°, con cielo mayormente nublado. Para el sábado 29, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 15°, con nubes dispersas. El domingo 30, las temperaturas oscilarán entre 10° y 14°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 31, se espera una mínima de 12° y una máxima de 15°, con nubes rotas.

Es importante estar preparado para las condiciones cambiantes del clima en CABA, especialmente en días de lluvia. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad y el viento.