Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este jueves 27 de agosto

El clima en Rosario para este jueves 27 de agosto se caracteriza por la presencia de lluvias ligeras, lo que genera un ambiente fresco en la ciudad. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 16°. La humedad se mantiene en un 66%, lo que contribuye a la sensación de frescura en el ambiente. El viento sopla desde el sureste a una velocidad de 6 m/s, lo que también influye en las condiciones climáticas del día.

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 18°. Las lluvias ligeras continuarán durante gran parte de la jornada, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La visibilidad es buena, alcanzando los 10,000 metros, lo que permite una circulación normal en la ciudad. La presión atmosférica se encuentra en 1008 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el clima en Rosario seguirá variando en los próximos días. Para mañana, viernes 28 de agosto, se espera una mínima de 11° y una máxima de 22°, con lluvias ligeras. El sábado 29, las temperaturas oscilarán entre 8° y 22°, con cielo despejado. El domingo 30, la mínima será de 9° y la máxima de 23°, manteniendo un cielo despejado. El lunes 31, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 23°, con lluvias ligeras nuevamente. Finalmente, el martes 1 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 20°, con algunas nubes dispersas.

En resumen, este jueves 27 de agosto, Rosario experimentará un clima fresco y lluvioso, con temperaturas que no superarán los 18°. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones climáticas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.