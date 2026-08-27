Fuerza, técnica y estrategia: así será la lucha grecorromana en los Juegos Suramericanos

Rosario será escenario de tres jornadas de lucha durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con el Club Atlético Provincial como sede. El sábado 19 de septiembre será el turno del estilo libre masculino, el domingo 20 competirá la rama femenina y el lunes 21 llegará el cierre con la lucha grecorromana masculina.

La modalidad combina fuerza, técnica, equilibrio y estrategia, pero tiene una particularidad que la diferencia de la lucha libre: los competidores solo pueden realizar acciones utilizando la parte superior del cuerpo. Los ataques y llaves deben ejecutarse por encima de la cintura. Un combate puede terminar cuando uno de los atletas consigue mantener los dos hombros del rival sobre la lona o cuando suma más puntos mediante proyecciones y diferentes acciones técnicas.

La competencia se desarrollará sobre dos colchones reglamentarios homologados por la United World Wrestling (UWW). Una de las particularidades será que cada categoría de peso completará todas sus instancias durante una misma jornada, incluyendo pesaje, control médico, eliminatorias, repechajes y finales. Los cruces se definirán mediante un sorteo aleatorio durante la reunión técnica, sin utilizar el ranking mundial para establecer los enfrentamientos.

El sistema de repechaje será otro de los atractivos. Los luchadores que pierdan frente a alguno de los dos finalistas tendrán una nueva oportunidad de continuar en competencia y buscar una medalla. Quienes ganen esos cruces accederán a las dos preseas de bronce, mientras que los finalistas se enfrentarán por el oro y la plata. Los cuadros serán de ocho o 16 participantes, y cuando no se alcance ese número se realizarán combates clasificatorios.

La lucha grecorromana cuenta además con una extensa tradición olímpica: fue incluida en los primeros Juegos Olímpicos modernos, celebrados en Atenas en 1896. En Rosario, formará parte de un programa que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países entre el 12 y el 26 de septiembre, con 43 deportes y 60 disciplinas. El lunes 21, esta modalidad pondrá el cierre a las competencias de lucha de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.