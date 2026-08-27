Dolly Parton: La religión y la tolerancia como pilares de su vida y carrera

FOTO: Para Dolly Parton, la religión y la tolerancia venían de la mano

LOS ÁNGELES — En su libro autobiográfico de 1994, Dolly Parton describe con gran detalle el escenario donde experimentó su conexión espiritual. Este lugar era una iglesia desierta en la zona rural de Tennessee, que había sido un refugio para la violencia, las drogas y el sexo. En lugar de ver estos elementos negativos como un impedimento, Parton recordaba con cariño cómo solía ir allí a rezar.

"Cantaba himnos a Dios un rato y miraba fotos sucias un rato y rezaba un rato, y un día, mientras rezaba con sinceridad, atravesé algún tipo de muro espiritual y encontré a Dios", escribió. "En un mismo lugar estaban Dios, la música y el sexo".

La icónica artista de música country era conocida por borrar las fronteras entre la espiritualidad del domingo y la libertad del sábado, un enfoque que atrajo a seguidores de diversas orientaciones políticas y religiosas.

Tras su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de citas y fragmentos de entrevistas donde Parton expresaba su fe cristiana, una faceta de su vida que mantuvo viva a pesar de sus complicadas relaciones con la iglesia.

Para muchos miembros de la comunidad LGBTQ+ que luchaban por aceptar su identidad, el apoyo público de Dolly Parton fue crucial. Algunos encontraron en su mensaje la fuerza para conservar su fe y redefinir su entendimiento de cómo Dios los percibe.

"Su manera de practicar la solidaridad fue inspiradora para mí cuando era una joven cristiana queer que se daba cuenta de que era gay", expresó Ciarra Jones, una consultora laboral de 32 años de Oakland, California. "Dolly, para mí, fue una de esas luces".

Parton se convirtió en una pionera en la aceptación LGBTQ+ mucho antes de que se legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos. La tolerancia fue un tema recurrente en su música y su imagen pública, lo que le valió un apoyo inquebrantable de la comunidad.

"Tengo un enorme público gay y algunas mujeres que se ven realmente muy machotas", afirmó Parton a Andy Warhol en una entrevista de 1984 para Interview Magazine.

Cuando Warhol le sugirió que podría ser una gran predicadora, Parton respondió: "¿Cómo que qué quieres decir? Soy una gran predicadora".

El cristianismo en Estados Unidos abarca un amplio espectro de creencias sobre la sexualidad y la identidad de género, con algunos adherentes firmemente comprometidos a visiones conservadoras. A medida que la sociedad ha evolucionado, también lo han hecho las creencias de algunos cristianos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque persisten diferencias significativas sobre temas como la identidad de género.

La abuela de Dolly Parton era una predicadora pentecostal y ella misma ha afirmado que su apoyo a la comunidad LGBTQ+ se basa en su fe. En una entrevista con Larry King en 2016, mencionó: "Todos somos hijos de Dios". Sin embargo, también expresó que no intenta convencer a otros de sus creencias, lo que a veces frustra a sus seguidores.

"Algunos son predicadores, algunos son gays / Algunos son adictos, borrachos y descarriados / Pero ni uno solo es rechazado / Cuando es familia", canta Parton en su tema "Family", de su álbum de 1991 "Eagle When She Flies".

"No condeno ni apruebo nada", le comentó Parton a The Associated Press sobre la canción. "Simplemente amo y acepto a la gente donde está, por quien es".

Sin embargo, algunos miembros de la comunidad queer que crecieron en hogares religiosos conservadores critican la falta de un enfoque más político por parte de Parton.

"Es muy, muy difícil crecer y saber quién eres y que eso sea descrito como desviado", afirmó Duncan Teater, estudiante de cine en la Universidad del Sur de California. Teater, quien es gay y fue criado en Kentucky, valoró el impacto del apoyo de Parton en su relación con la fe.

"Para alguien con la credibilidad y el respeto que tenía Dolly Parton, estar segura del valor de cada ser humano y decirlo en voz alta, sin vacilar y con palabras tan simples y amorosas, fue un acto bastante radical y un acto bastante político", indicó Teater.

Parton no solo abordó su fe y su relación con la comunidad gay a través de su música, sino que también lo hizo en su parque temático Dollywood, donde se promueven valores cristianos y se ofrecen servicios religiosos semanales en su capilla.

El académico de teología Patrick Burrows, quien creció visitando Dollywood, ha escrito sobre la influencia del parque en su vida. "Dolly creó este espacio para que personas muy diferentes pudieran estar juntas siendo diferentes", reflexionó Burrows, quien llegó a la conclusión de que Dolly Parton le enseñó cómo ser gay y cómo ser cristiano.