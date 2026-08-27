Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 27 de agosto

Este jueves 27 de agosto, el mercado cambiario argentino refleja diversas cotizaciones del dólar que impactan directamente en la economía cotidiana de los argentinos. Con una importante disparidad entre el dólar oficial y el dólar blue, es crucial entender cómo se mueven estos valores y qué implicaciones tienen para los ciudadanos.

El dólar oficial, que hace referencia al tipo de cambio establecido por el gobierno, tiene una cotización de compra de 1.485 pesos y una venta de 1.535 pesos. Este tipo de cambio es el que se utiliza para transacciones oficiales, como comprar divisas en bancos o realizar pagos al exterior. La fecha de actualización más reciente para esta cotización fue el 26 de agosto a las 18:00 horas.

Por otro lado, el dólar blue, el que se compra y vende en el mercado informal, se encuentra a una cotización de compra de 1.535 pesos y venta de 1.555 pesos. La última actualización en este caso fue el 26 de agosto a las 21:00 horas. La diferencia entre el dólar blue y el dólar oficial suele reflejar la desconfianza en la economía local y lleva a los ciudadanos a optar por la compra informal como una forma de proteger su poder adquisitivo.

Además, existen otras modalidades de dólar que es importante mencionar. El dólar mayorista se encuentra a 1.505 pesos de compra y 1.514 pesos de venta, siendo utilizado principalmente por empresas y bancos en transacciones mayores. En este caso, la última actualización se dio el 26 de agosto a las 15:47.

El dólar contado con liquidación (CCL), que se utiliza para transferir capitales al exterior, cotiza a 1.605,3 pesos de compra y 1.606,8 pesos de venta. Esta modalidad también tiene su actualización del 26 de agosto a las 21:00 horas.

Asimismo, el dólar cripto, que generalmente se utiliza en el ecosistema de criptomonedas, presenta una cotización de 1.593,92 pesos de compra y 1.597,45 pesos de venta.

Finalmente, los viajeros y quienes realizan compras en el exterior deben tener en cuenta que el dólar tarjeta tiene una cotización que se ubica en 1.930,5 pesos de compra y 1.995,5 pesos de venta, siendo uno de los más altos debido a los impuestos y recargos aplicados en esta modalidad.

Las fluctuaciones del tipo de cambio están influenciadas por factores externos e internos, como la confianza del inversor, el nivel de reservas del Banco Central y la interacción entre la oferta y la demanda de dólares en el mercado. Además, las políticas del gobierno y la situación económica también juegan un papel crucial en este contexto.