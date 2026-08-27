Rodrigo Paz aclara el rol de Cerimedo en su campaña electoral y niega vínculos oficiales

FOTO: Paz reconoció que el argentino afín a La Libertad Avanza lo asesoró en campaña.

Buenos Aires, 27 de agosto (NA) — Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, admitió que el estratega argentino Fernando Cerimedo colaboró en su campaña electoral y en los primeros días de su Gobierno. Sin embargo, negó que existiera un contrato formal o una relación laboral que le otorgara poderes para actuar oficialmente en nombre de la Presidencia, el Ejecutivo o su familia.

"Cuando ganamos en primera vuelta y llegamos a la segunda vuelta electoral en Bolivia, se generó un contacto con el señor Cerimedo para trabajar, siendo un estratega de reconocimiento mundial, en nuestra campaña electoral", declaró Paz en un video de cuatro minutos, tras haber permanecido en silencio desde el 17 de agosto, fecha en que se produjo un ataque armado contra la abogada y expareja de Cerimedo, Nadia Beller.

Las declaraciones del presidente boliviano llegan en medio de una investigación por un presunto intento de feminicidio contra Beller, quien ha señalado a Cerimedo como el principal sospechoso, según reportes de la Agencia Noticias Argentinas.

El estratega argentino se encuentra en detención preventiva en un penal de Santa Cruz. Beller, por su parte, ha afirmado que Cerimedo actuaba como un "presidente en la sombra" dentro del Gobierno de Paz, sugiriendo que habría intervenido en nombramientos y negociaciones que involucraban a miembros de la familia del mandatario.

Ocho días después del incidente, el presidente ofreció un pronunciamiento donde explicó que Cerimedo, quien inicialmente había llegado al país para trabajar con otros candidatos presidenciales, terminó colaborando con su candidatura durante la segunda vuelta electoral. "Ganamos las elecciones y, a partir de ello, no solo cooperó en esa elección, sino también al inicio del Gobierno", indicó.

No obstante, Paz enfatizó que esa colaboración no implicaba una relación contractual ni una representación institucional. Según su versión, la presencia del estratega argentino en Bolivia no tenía la continuidad necesaria para establecer un esquema de trabajo permanente.

"Por eso, nunca hubo un contrato. Por eso, nunca hubo una relación de trabajo directa como la que se puede llevar adelante con ministros, viceministros o delegados presidenciales", subrayó.

El presidente fue contundente al afirmar que Cerimedo no contaba con la autorización para hablar o actuar en nombre de las instituciones del Estado. "El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar al Estado boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia", afirmó, según un amplio informe de Xinhua.

Paz reiteró que la representación oficial del Ejecutivo corresponde exclusivamente a aquellos que poseen un mandato institucional, como ministros, viceministros o delegados presidenciales.

Además, aseguró que solicitó a la Policía Nacional llevar a cabo todas las investigaciones necesarias sobre el ataque contra Beller y garantizó que el Ejecutivo facilitará un proceso transparente.