Inundaciones en Nepal: más de 160 muertos y cientos de desaparecidos tras deslizamientos de tierra
Las repentinas inundaciones arrasaron los valles de la zona fronteriza del Himalaya entre Nepal y China, dejando un saldo trágico y daños significativos en la infraestructura.
FOTO: Una zona afectada por las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal.
Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- La cantidad de víctimas fatales por las inundaciones en el norte de Nepal ha llegado a 165, mientras que 823 personas continúan desaparecidas, según un informe publicado este jueves por un organismo gubernamental nepalés.
La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres reveló que la cifra de desaparecidos incluye a efectivos de las fuerzas de seguridad, residentes locales y turistas tanto nacionales como internacionales.
Hasta el momento, 73 personas han resultado heridas y están recibiendo atención médica en hospitales de la región.
El desbordamiento del río afectó principalmente al distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, donde las aguas inundaron a primera hora las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, ubicadas cerca de uno de los principales pasos terrestres hacia el Tíbet.
Este fenómeno natural ha causado daños a 19 puentes y ha afectado alrededor de 40 kilómetros de carreteras, además de impactar en infraestructuras hidroeléctricas y otras instalaciones, complicando el acceso de los equipos de rescate.
Un deslizamiento de tierra habría causado la tragedia
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó el martes a las 8:37 a.m. (hora local) un temblor en la región, identificado como un terremoto de magnitud 4,4 a lo largo de la frontera entre Nepal y China, al norte de Katmandú.
Casi simultáneamente, una "avalancha" de hielo y rocas —en realidad un deslizamiento de tierra— arrasó la ladera de una montaña y se precipitó hacia el río Lhende Khola, un afluente del río Bhote Koshi, que fluye desde China hasta Nepal, a menudo atravesando profundos desfiladeros.
Más tarde, el USGS aclaró que el temblor no fue un terremoto, sino que fue provocado por el deslizamiento de tierra, que tuvo una magnitud comparable a un terremoto de 5,2.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Cuántas víctimas fatales se reportaron?
Se reportaron 165 víctimas fatales debido a las inundaciones en Nepal.
¿Cuántas personas están desaparecidas?
823 personas permanecen desaparecidas tras el desastre natural.
¿Qué causó las inundaciones?
Un deslizamiento de tierra y el desbordamiento de un río provocaron las inundaciones en la región.
¿Dónde ocurrió este desastre?
Las inundaciones afectaron principalmente al distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal.
¿Cuántas personas han resultado heridas?
Hasta el momento, 73 personas han resultado heridas y están recibiendo tratamiento médico.
[Fuente: Noticias Argentinas]