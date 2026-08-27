Inundaciones en Nepal: más de 160 muertos y cientos de desaparecidos tras deslizamientos de tierra

FOTO: Una zona afectada por las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal.

Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- La cantidad de víctimas fatales por las inundaciones en el norte de Nepal ha llegado a 165, mientras que 823 personas continúan desaparecidas, según un informe publicado este jueves por un organismo gubernamental nepalés.

La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres reveló que la cifra de desaparecidos incluye a efectivos de las fuerzas de seguridad, residentes locales y turistas tanto nacionales como internacionales.

Hasta el momento, 73 personas han resultado heridas y están recibiendo atención médica en hospitales de la región.

El desbordamiento del río afectó principalmente al distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, donde las aguas inundaron a primera hora las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, ubicadas cerca de uno de los principales pasos terrestres hacia el Tíbet.

Este fenómeno natural ha causado daños a 19 puentes y ha afectado alrededor de 40 kilómetros de carreteras, además de impactar en infraestructuras hidroeléctricas y otras instalaciones, complicando el acceso de los equipos de rescate.

Un deslizamiento de tierra habría causado la tragedia

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó el martes a las 8:37 a.m. (hora local) un temblor en la región, identificado como un terremoto de magnitud 4,4 a lo largo de la frontera entre Nepal y China, al norte de Katmandú.

Casi simultáneamente, una "avalancha" de hielo y rocas —en realidad un deslizamiento de tierra— arrasó la ladera de una montaña y se precipitó hacia el río Lhende Khola, un afluente del río Bhote Koshi, que fluye desde China hasta Nepal, a menudo atravesando profundos desfiladeros.

Más tarde, el USGS aclaró que el temblor no fue un terremoto, sino que fue provocado por el deslizamiento de tierra, que tuvo una magnitud comparable a un terremoto de 5,2.

Agencia NA