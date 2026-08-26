Liberaron al futbolista argentino Matías Pourrain tras 20 días de detención por ICE en EE.UU.
El jugador argentino fue liberado tras el pago de una fianza de US$20.000, permitiéndole continuar su carrera en EE. UU. mientras se resuelve su situación migratoria.
FOTO: Ordenaron liberar al futbolista argentino Matías Pourrain tras 20 días detenido por ICE en EE. UU.
El futbolista argentino detenido en Estados Unidos, Matías Pourrain, recuperará la libertad luego de permanecer privado de su libertad durante casi 20 días por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque deberá cumplir una condición económica para salir del centro de detención.
La Justicia estadounidense fijó una fianza de US$20.000, que permitirá al jugador abandonar el lugar en el que permanece detenido una vez que se complete el pago y los trámites administrativos.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Pourrain no será deportado y podrá continuar jugando al fútbol en Estados Unidos mientras avanza su proceso migratorio.
El futbolista, de 34 años, había sido arrestado en un aeropuerto de Florida cuando viajaba junto a su equipo, Miami United FC, rumbo a Los Ángeles para disputar un partido. Desde entonces atravesó casi tres semanas de incertidumbre y pasó por distintos centros de detención en Estados Unidos.
La situación de Pourrain había generado preocupación entre sus familiares y compañeros: su defensa sostuvo desde el comienzo que el argentino tenía un permiso de trabajo vigente y un trámite migratorio pendiente, aunque esa situación derivó en su detención por parte de las autoridades migratorias.
La abogada Regina de Moraes confirmó que el futbolista se encuentra en buen estado y explicó que, una vez concretada su salida, podrá regresar a su casa en Florida. La libertad bajo fianza, sin embargo, no implica el cierre de su caso: el proceso continuará en la Corte de Migraciones y podría extenderse durante varios años.
Mientras tanto, Pourrain podrá permanecer en Estados Unidos y retomar su actividad futbolística.
Así, después de 20 días detenido y de haber pasado por diferentes cárceles, el argentino quedó a un paso de dejar atrás la pesadilla que comenzó cuando se disponía a viajar con su equipo para disputar un partido.
Lectura rápida
¿Quién es el futbolista liberado?
El futbolista argentino es Matías Pourrain.
¿Cuánto tiempo estuvo detenido?
Permaneció detenido durante casi 20 días.
¿Qué condición debe cumplir para salir?
Debe pagar una fianza de US$20.000.
¿Puede seguir jugando al fútbol?
Sí, podrá continuar su carrera en Estados Unidos mientras se resuelve su situación migratoria.
¿Cuál es el estado de su caso migratorio?
Su proceso migratorio continuará en la Corte de Migraciones y podría extenderse durante varios años.
[Fuente: Noticias Argentinas]