Quieren prohibir en Santa Fe los campos donde turistas pagan para cazar animales

Más de 30 organizaciones proteccionistas y vinculadas al derecho animal presentaron en la Legislatura provincial un proyecto para prohibir los cotos de caza y el turismo cinegético en Santa Fe. La iniciativa apunta a impedir los paquetes destinados principalmente a turistas extranjeros que incluyen alojamiento, navegación y actividades de caza de animales.

Natalia Palavicini, presidenta del Instituto de Derecho Animal, explicó que en estos establecimientos los visitantes son acompañados por guías para cazar distintas especies. “Los animales son totalmente cosificados, reducidos a objetos para diversión de extranjeros”, cuestionó. Y aclaró que la propuesta no busca prohibir la caza de subsistencia, sino aquella actividad en la que los animales son utilizados como entretenimiento.

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Según se informó, actualmente hay 11 empresas habilitadas para desarrollar turismo cinegético en la provincia, ocho de ellas ubicadas en el departamento San Javier. Desde las organizaciones sostienen que este tipo de actividad convierte a la fauna en un producto comercial y genera impactos sobre la naturaleza y los territorios.

El proyecto quedó presentado ante la Legislatura y ahora deberá atravesar el debate parlamentario para determinar si algún legislador decide impulsarlo y llevarlo al recinto. En cuanto a los denominados “cotos de caza”, señalaron que esa figura no cuenta con una habilitación legal específica en Santa Fe, aunque sí existen otros emprendimientos vinculados a la actividad cinegética.

Informe de Matías Arrieta.