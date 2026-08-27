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Quieren prohibir en Santa Fe los campos donde turistas pagan para cazar animales

Más de 30 entidades vinculadas a la protección de la fauna impulsan una iniciativa en la Legislatura. Hay 11 firmas habilitadas para ofrecer esta modalidad, ocho radicadas en el departamento San Javier.

27/08/2026 | 07:22Redacción Cadena 3 Rosario

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Buscan frenar en Santa Fe los viajes de turistas extranjeros para cazar animales

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Más de 30 organizaciones proteccionistas y vinculadas al derecho animal presentaron en la Legislatura provincial un proyecto para prohibir los cotos de caza y el turismo cinegético en Santa Fe. La iniciativa apunta a impedir los paquetes destinados principalmente a turistas extranjeros que incluyen alojamiento, navegación y actividades de caza de animales.

Natalia Palavicini, presidenta del Instituto de Derecho Animal, explicó que en estos establecimientos los visitantes son acompañados por guías para cazar distintas especies. “Los animales son totalmente cosificados, reducidos a objetos para diversión de extranjeros”, cuestionó. Y aclaró que la propuesta no busca prohibir la caza de subsistencia, sino aquella actividad en la que los animales son utilizados como entretenimiento.

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/Fin Código Embebido/

Según se informó, actualmente hay 11 empresas habilitadas para desarrollar turismo cinegético en la provincia, ocho de ellas ubicadas en el departamento San Javier. Desde las organizaciones sostienen que este tipo de actividad convierte a la fauna en un producto comercial y genera impactos sobre la naturaleza y los territorios.

El proyecto quedó presentado ante la Legislatura y ahora deberá atravesar el debate parlamentario para determinar si algún legislador decide impulsarlo y llevarlo al recinto. En cuanto a los denominados “cotos de caza”, señalaron que esa figura no cuenta con una habilitación legal específica en Santa Fe, aunque sí existen otros emprendimientos vinculados a la actividad cinegética.

Informe de Matías Arrieta.

Lectura rápida

¿Qué se presentó en la Legislatura provincial?
Un proyecto para prohibir los cotos de caza y el turismo cinegético en Santa Fe.

¿Quién explicó la propuesta?
Natalia Palavicini, presidenta del Instituto de Derecho Animal.

¿Cuántas empresas están habilitadas para turismo cinegético?
Actualmente hay 11 empresas habilitadas en la provincia.

¿Dónde están ubicadas la mayoría de estas empresas?
Ocho de las empresas están ubicadas en el departamento San Javier.

¿Qué figura no cuenta con habilitación legal en Santa Fe?
Los cotos de caza no tienen una habilitación legal específica en Santa Fe.

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