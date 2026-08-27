FOTO: Más de la mitad de los docentes argentinos son suplentes y solo un 10% accede a cargos directivos

Buenos Aires, 27 agosto (NA) – Un reciente informe sobre educación revela que más del 50% de los docentes logra titularizar horas en instituciones educativas a partir de los 40 años, y poco más del 60% alcanza dicho objetivo. La Agencia Noticias Argentinas señala que el 52% de los docentes menores de 25 años trabaja como suplente, mientras que el pico salarial se registra entre los 45 y 54 años, según el estudio de la ONG Argentinos por la Educación.

El informe también destaca que existen diferencias significativas entre las 24 provincias en cuanto al ingreso, puntaje y ascenso en la carrera docente. Bajo el título: "Desde la formación hasta la jubilación: ¿cómo es la carrera docente en Argentina?", el documento indica que "para una proporción importante de los docentes argentinos, la estabilidad laboral llega de manera tardía". Así, entre quienes tienen entre 40 y 49 años, el 61% es titular, mientras que el 39% aún no ha alcanzado esa condición.

El análisis, elaborado por Cecilia Veleda (CIPPEC), Federico del Carpio y María Sol Alzú (Argentinos por la Educación), se basa en los estatutos docentes de las 24 provincias del país, datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y cuestionarios complementarios de docentes y directivos de Aprender 2025.

Respecto a los docentes de nivel primario, el informe indica que la carrera comienza con la formación a los 18 años y se estima que la incorporación al sistema educativo se produce alrededor de los 25 años. En esta etapa, las suplencias predominan: el 52% de los docentes menores a 25 años se desempeña como suplente, lo que hace que el camino hacia la estabilidad y la titularización sea lento. Entre los docentes de 30 a 39 años, solo el 40% logra titularizar, mientras que el 39% sigue como suplente. Así, la titularidad se alcanza en su mayoría recién entre los 40 y 49 años.

En cuanto a los cargos directivos, el informe estima que transcurren cerca de 15 años entre el primer desempeño en el aula y la consolidación de la titularidad. Para aquellos que aspiran a un cargo directivo, el acceso suele llegar alrededor de los 50 años y solo representan el 10% del total de docentes.

El estudio también revela que no existe una única carrera docente en Argentina, sino 24 carreras jurisdiccionales reguladas por estatutos propios. Aunque comparten una matriz que se remonta al Estatuto Nacional del Personal Docente de 1958, presentan diferencias en aspectos como condiciones de ingreso, acumulación de puntaje y posibilidades de movilidad y ascenso.

"Buena parte de los estatutos actualmente vigentes tiene varias décadas de antigüedad", resalta el informe. Se observan diferencias en los requisitos de ingreso, donde nueve jurisdicciones establecen una edad máxima para comenzar a ejercer la docencia, con límites que van de los 35 a los 50 años.

Una vez dentro del sistema, el avance profesional se organiza principalmente mediante sistemas de puntaje, aunque cada jurisdicción valora de manera diferente los antecedentes. Entre los criterios más comunes se encuentran la antigüedad, títulos, formación académica, capacitaciones y méritos. "La estructura actual ofrece posibilidades acotadas de desarrollo profesional sin abandonar el aula", concluye el informe, que también señala que el 89,5% de quienes enseñan en sexto grado de primaria son mujeres, reflejando la fuerte feminización de la profesión en este nivel. Además, el crecimiento de ingresos se concentra en las etapas más avanzadas de la trayectoria docente.