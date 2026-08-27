Nvidia avanza en la adquisición de Hugging Face por 12.9 mil millones de dólares

Nvidia confirmó haber llegado a un acuerdo para adquirir Hugging Face, el reconocido hub de inteligencia artificial de código abierto, por un total de 12.9 mil millones de dólares. Este movimiento, reportado por The Information, permitiría a Nvidia proteger su dominio en el mercado de chips y reingresar al sector de la nube.

Los detalles sobre la transacción, que aún no se ha formalizado con un acuerdo firmado, surgieron tras informes iniciales que indicaron que Hugging Face había recibido interés por parte de varios compradores. En este contexto, Business Insider destacó que las negociaciones podrían no concluir en un acuerdo final.

La adquisición de Hugging Face se alinea con la estrategia de Nvidia para mantener su liderazgo en el sector de los chips de IA, especialmente ante la creciente competencia de empresas que desarrollan sus propios chips, como OpenAI, Google y Amazon. Estos gigantes buscan reducir su dependencia de Nvidia, por lo que un ecosistema robusto de modelos de IA de código abierto podría ser clave para mantener la lealtad de los clientes hacia el hardware de Nvidia.

La historia de Hugging Face es notable. Fundada en 2016, se ha convertido en una de las plataformas más populares para compartir y descargar modelos de IA de código abierto. La compra no solo representaría una expansión significativa para Nvidia, sino que también podría facilitar su regreso al negocio de la nube, del cual se había retirado en gran medida hace aproximadamente un año.

La oferta de 12.9 mil millones de dólares es un aumento considerable respecto a la última valoración de Hugging Face, que en 2023 alcanzó los 4.5 mil millones de dólares tras una ronda de financiamiento de $235 millones liderada por Salesforce Ventures y otros inversores, incluida Nvidia. En 2022, Hugging Face había rechazado una oferta de inversión de $500 millones de Nvidia, que valoraba la empresa en $7 mil millones, argumentando que no deseaba ceder el control a un único inversor dominante.

La decisión de aceptar ahora una oferta de compra podría responder a la necesidad de asegurar recursos financieros en un mercado competitivo. La adquisición también podría otorgar a Hugging Face acceso a los recursos financieros más robustos de Nvidia, justo en un momento en que otras empresas de infraestructura de IA están siendo absorbidas por grandes corporaciones.

En resumen, esta transacción no solo refleja la evolución del mercado de IA, sino también la importancia de los modelos de código abierto en la estrategia de Nvidia para enfrentar la creciente competencia en el sector.