En vivo

Primera Plana

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

Primera Plana

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

Clásicos a la Ida

Lucas Correa

En vivo

¡Arriba La Popu!

Ulises Llanos

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Libros

Una búsqueda de paz en el retiro: la transformación de una mujer en Australia

Una mujer en crisis abandona su vida en Sídney para encontrar la tranquilidad en una comunidad religiosa en Australia.

27/08/2026 | 05:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Una búsqueda de paz en el retiro: la transformación de una mujer en Australia

FOTO: Una búsqueda de paz en el retiro: la transformación de una mujer en Australia

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

En "El Retiro", la autora nos presenta la historia de una mujer que, agobiada por su trabajo y atrapada en una crisis existencial, decide dejar atrás su vida en Sídney y su familia. Su destino es una pequeña comunidad religiosa en una zona rural de Australia, un lugar donde la fe y la rutina diaria parecen ofrecerle la paz que tanto anhela.

A pesar de no ser creyente y de no tener experiencia con la oración, la protagonista comienza a adaptarse al ritmo de vida de las hermanas que habitan el lugar. A medida que se sumerge en las tareas cotidianas, descubre un placer inesperado en la simplicidad de la vida diaria. La belleza del silencio y la naturaleza que la rodea le permiten redescubrirse y reflexionar sobre su pasado, transformando su percepción del tiempo y los recuerdos que la han marcado.

La narrativa, enmarcada dentro del género de la narrativa, se convierte en un viaje introspectivo que invita a los lectores a cuestionar su propia relación con la vida y la búsqueda de significado. La autora, con una prosa delicada y evocadora, logra capturar la esencia de la vida en comunidad y la conexión con uno mismo. La tranquilidad del retiro, sin embargo, no es eterna; la realidad exterior, con sus desafíos y exigencias, amenaza con interrumpir esta paz recién encontrada.

Publicada por Libros del Asteroide en 2026, "El Retiro" se presenta como una obra relevante en un mundo donde el estrés y la desconexión son moneda corriente. La historia de esta mujer nos recuerda la importancia de detenernos, reflexionar y encontrar momentos de calma en medio del caos. En un contexto actual donde la salud mental y el bienestar son temas de creciente interés, este libro ofrece una perspectiva valiosa sobre la búsqueda de la paz interior.

La obra invita a los lectores a explorar la posibilidad de la transformación personal a través de la introspección y la conexión con lo simple. En un mundo que a menudo prioriza la velocidad y la productividad, "El Retiro" se erige como un recordatorio de que a veces, el verdadero crecimiento se encuentra en el silencio y la contemplación.

Ficha del libro:

EditorialLibros del Asteroide
GéneroNarrativa
Año de edición2026
ISBN9791388056161
ISBN digital9791388056260
IdiomaEspañol

Lo más visto

Cultura

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf