Visita de investigadores paquistaníes al hospital tras incendio que dejó 14 bebés fallecidos

ISLAMABAD — Este jueves, los investigadores designados por el primer ministro de Pakistán llevaron a cabo una visita a la sala de neonatos del hospital en el que un devastador incendio cobró la vida de 14 bebés. Las familias de las víctimas, así como la comunidad en general, exigen explicaciones sobre la causa del incendio y las condiciones de seguridad en el importante centro de salud gubernamental.

El trágico incendio tuvo lugar en la mañana del miércoles, afectando exclusivamente a la sala de neonatos del tercer piso, sin causar daños en otras áreas del hospital. Según funcionarios del hospital, el fuego se propagó con tal rapidez que solo dos médicos, dos enfermeras y otros empleados presentes lograron rescatar a uno de los 15 bebés que se encontraban en la sala.

El ambiente en el Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, en Islamabad, era de profundo luto el jueves, con médicos, personal, pacientes y familiares expresando su dolor por la pérdida de los recién nacidos. El acceso a la zona donde ocurrió la tragedia estaba restringido.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, ha formado un comité de investigación liderado por el exsecretario federal Shahid Khan. Este grupo está encargado de entrevistar al personal del hospital, a testigos y a las familias afectadas. Se espera que presenten recomendaciones urgentes a Sharif en un plazo de 48 horas y un informe completo en cinco días.

Inicialmente, las autoridades del hospital y del distrito indicaron que la explosión de una unidad de aire acondicionado fue la causa del incendio. Sin embargo, un informe preliminar del hospital señala que el fuego se inició debido a una explosión vinculada a un nebulizador, propagándose rápidamente por la alta concentración de oxígeno en la sala. El comité aún no ha llegado a una conclusión definitiva y llevará a cabo su propia investigación sobre el origen del incendio.

Las autoridades locales han informado que los cuerpos de los 14 recién nacidos fueron entregados a sus familias durante la noche. Este trágico suceso ha llevado a un llamado urgente a una revisión exhaustiva de las medidas de seguridad contra incendios y de los equipos de extinción en hospitales de la región. En Punjab, la provincia más poblada del país, el gobierno ha solicitado al Departamento de Salud que realice una revisión inmediata de los sistemas de seguridad contra incendios y de respuesta ante emergencias.

Además, tras el incendio, Sharif destituyó al secretario de Salud, Aslam Ghauri, el funcionario civil de mayor rango en el Ministerio de Salud. Los padres en duelo han demandado respuestas sobre el inicio del fuego y si la sala de neonatos contaba con el equipo adecuado para extinguir incendios.

La agencia de la ONU para la infancia, UNICEF, ha expresado su profundo pesar por las muertes y ha instado a una revisión urgente de las normas de prevención de incendios y de seguridad en los centros de salud. Este incendio se suma a una serie de tragedias recientes en Pakistán, donde en junio, 14 escolares perdieron la vida cuando se colapsó el techo de una academia en construcción en Lahore.