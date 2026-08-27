La historia de Jason Arday: sus memorias ya disponibles para el público británico

LONDRES — La historia de Jason Arday, un profesor que fue objeto de intensas críticas y controversias, ahora puede ser leída en sus propias palabras. Sus memorias, tituladas "Great and Unfortunate Things", serán publicadas por Simon & Schuster el jueves, ofreciendo un relato sobre su vida desde la infancia hasta su ascenso como el profesor negro más joven en la Universidad de Cambridge.

La publicación de este libro llega en un momento delicado, ya que Arday fue encontrado muerto en su apartamento de Londres hace menos de dos semanas, en medio de una cobertura mediática que cuestionaba sus credenciales académicas y logros. Se le acusó de plagio y de exagerar sus éxitos en deportes y recaudación de fondos. Las memorias ya se habían lanzado en Estados Unidos a principios de este mes.

La editorial, Simon & Schuster, decidió continuar con la publicación del libro en honor a los deseos de la familia de Arday. En un comunicado, la familia enfatizó: "Hasta el final, Jason tuvo claro que quería que se publicaran sus memorias, y es justo que honremos sus deseos".

La muerte de Arday ha suscitado un debate sobre la cobertura mediática que recibió, con muchos sosteniendo que fue desproporcionada en comparación con lo que un académico blanco podría haber enfrentado en circunstancias similares. La familia de Arday ha señalado que gran parte de lo que se ha dicho sobre él ha sido malinterpretado o ha carecido de contexto, añadiendo que "se ha escrito y dicho muchísimo sobre nuestro querido hermano, hijo, padre, pareja y tío, en su mayoría por personas que no conocen la verdad".

El libro también ha sido objeto de críticas, ya que algunas hazañas que Arday había promocionado, como correr 600 millas en seis días por una causa benéfica, no se mencionan en el texto. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre la veracidad de sus logros y ha contribuido a la polémica que rodea su figura.

En una entrevista anterior, Arday admitió haber cometido errores, atribuyéndolos a su autismo y la falta de supervisión en sus inicios profesionales. Sin embargo, rechazó las acusaciones de ser "un mentiroso y un fantasioso", argumentando que muchas de estas críticas estaban motivadas por el racismo y capacitismo.

La Universidad de Cambridge inicialmente respaldó a Arday, pero luego decidió abrir una investigación sobre su nombramiento tras recibir nueva información sobre sus credenciales. Esta controversia culminó con su muerte el 14 de agosto, lo que ha dejado a muchos en la comunidad académica y en su familia en estado de shock.

La familia de Arday ha solicitado respeto y espacio para procesar su pérdida, mientras esperan que su libro sirva para contar su verdadera historia.