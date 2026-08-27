La luz indigo en interiores podría prevenir la miopía infantil, según un nuevo estudio

La creciente preocupación por la miopía infantil ha llevado a investigadores del Cincinnati Children's Hospital Medical Center y la Universidad de Alabama en Birmingham a explorar el impacto de la luz indigo en la prevención de esta condición. En un estudio publicado el 18 de agosto de 2026 en Cell Reports Medicine, los científicos descubrieron que la luz indigo, que está presente en la luz solar pero casi ausente en la iluminación LED estándar, puede jugar un papel crucial en la protección de los ojos en desarrollo.

La investigación se realizó con ardillas de árbol, cuyos ojos presentan similitudes importantes con los humanos. Los resultados mostraron que la exposición a la luz indigo previno completamente el desarrollo de la miopía en estos animales. El autor principal, Richard Lang, director de investigación en la División de Oftalmología del Cincinnati Children's, afirmó: "Si la luz indigo puede suprimir la miopía en estos experimentos, debería ser también efectiva en humanos".

La miopía se desarrolla cuando el ojo se alarga demasiado, lo que provoca que la luz se enfoque frente a la retina, haciendo que los objetos distantes se vean borrosos. Este problema ha aumentado considerablemente en todo el mundo, con proyecciones que indican que casi 5 mil millones de personas podrían ser miopes para 2050. Los investigadores sugieren que el tiempo que los niños pasan en interiores, especialmente mirando pantallas, contribuye a este fenómeno.

El estudio se enfocó en la luz indigo, que tiene longitudes de onda cortas y es abundante en la luz solar, pero escasa en la iluminación LED blanca. Al exponer a las ardillas a diferentes longitudes de onda, se observó que la luz indigo, entre 419 y 446 nanómetros, fue la más efectiva para prevenir la miopía. Lang indicó que los lentes de las ardillas de árbol, al igual que los humanos, bloquean la mayoría de las longitudes de onda por debajo de 400 nanómetros, lo que llevó a los investigadores a buscar longitudes de onda ligeramente más largas que aún pudieran activar el receptor sensorial de luz opsina 5 (OPN5).

Los hallazgos refuerzan la idea de que la iluminación moderna en interiores podría no proporcionar el espectro completo de luz necesario para un desarrollo visual adecuado. Las lámparas LED estándar tienden a tener picos alrededor de 450 nanómetros, pero carecen de la luz indigo que parece activar opsinas no visuales involucradas en procesos biológicos más allá de la formación de imágenes. Lang comentó: "Evolucionamos al aire libre bajo la luz solar de espectro completo; cuando estamos en interiores, no recibimos todas las longitudes de onda necesarias para un desarrollo refractivo normal, lo que provoca miopía".

Además de fomentar que los niños pasen más tiempo al aire libre, los investigadores consideran que una posible solución es rediseñar la iluminación interior para que imite mejor las longitudes de onda presentes en el exterior. En 2021, el Cincinnati Children's se convirtió en el primer hospital pediátrico en instalar un sistema de iluminación programable de espectro completo en su unidad de cuidados intensivos neonatales, y se están llevando a cabo más estudios sobre los efectos de este sistema.

El próximo paso en la investigación implica instalar sistemas de iluminación mejorados en guarderías participantes y seguir a los niños a lo largo del tiempo para comparar las tasas de miopía con las de guarderías que utilizan iluminación convencional. Lang enfatizó que el objetivo no es solo aumentar el brillo de los espacios interiores, sino hacer que la luz artificial sea más biológicamente completa al acercar su espectro a la luz natural bajo la cual los humanos evolucionaron.

Si futuros estudios clínicos confirman estos hallazgos, la iluminación enriquecida con indigo podría convertirse en una forma segura y escalable de ayudar a reducir el riesgo de miopía infantil.