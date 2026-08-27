En vivo

Primera Plana

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

Primera Plana

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

Clásicos a la Ida

Lucas Correa

En vivo

¡Arriba La Popu!

Ulises Llanos

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Libros

Pole Position: Rivalidad y pasión en la pista de Fórmula 1

Kian Walker, el campeón de la Fórmula 1, se enfrenta a su mayor desafío: Harper James, su nuevo compañero.

27/08/2026 | 05:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Pole Position: Rivalidad y pasión en la pista de Fórmula 1

FOTO: Pole Position: Rivalidad y pasión en la pista de Fórmula 1

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Pole Position: Rivales en la pista es una novela que combina la adrenalina de la Fórmula 1 con un romance apasionado. En esta historia, el protagonista, Kian Walker, es un cuatro veces campeón que ha vivido a la sombra de su padre, un piloto imprudente y poco confiable. La presión de ser el mejor lo acompaña en cada carrera, pero este año se suma un nuevo reto: el nuevo fichaje de su equipo, Harper James.

Harper es todo lo contrario a Kian: arrogante, temperamental y un verdadero rompecorazones. A pesar de su apariencia de niño bueno, es un competidor feroz en la pista, decidido a demostrar que puede superar a Kian. La tensión entre ambos es palpable, y Kian se ve obligado a mantener su distancia para no perder su lugar como el mejor. Sin embargo, a medida que avanza la temporada, la atracción entre ellos se vuelve innegable.

La novela, escrita en un estilo romántico y erótico, explora temas de rivalidad, confianza y el deseo de superación personal. La relación entre Kian y Harper se convierte en un viaje lleno de emociones, donde la pista no solo es un lugar de competencia, sino también un escenario para el descubrimiento personal y el amor.

La obra se sitúa en un contexto contemporáneo, donde el mundo del automovilismo se entrelaza con las complejidades de las relaciones humanas. La narrativa de HARPERCOLLINS ofrece una mirada fresca y emocionante al género, capturando la esencia de la Fórmula 1 y la dinámica de sus protagonistas.

Leer Pole Position hoy es sumergirse en una historia que no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre la identidad y la búsqueda de la autenticidad en un mundo lleno de expectativas. La novela promete mantener a los lectores al borde de sus asientos, tanto en la pista como en el corazón.

Ficha del libro:

EditorialHARPERCOLLINS
GéneroRomántica, erótica
Año de edición2026
ISBN9788410647718
ISBN digital9788410647725
IdiomaEspañol

Lo más visto

Cultura

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf