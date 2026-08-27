Canciller chino urge a Estados Unidos y Beijing a resolver diferencias antes de cumbre presidencial

FOTO: Canciller chino insta a EEUU y Beijing a "superar obstáculos" antes de cumbre presidencial

BANGKOK, Tailandia (AP) — El ministro de Exteriores de China destacó que tanto su país como Estados Unidos deben trabajar para superar las barreras que existen entre ambas naciones antes de la cumbre programada para el mes próximo entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

Wang Yi se reunió el miércoles con el embajador estadounidense en China, David Perdue, donde hizo un llamado a ambas partes para que "se enfoquen en la agenda positiva, gestionen adecuadamente las diferencias, eliminen las interferencias y superen los obstáculos que impiden los intercambios de alto nivel entre los dos países", según reportó el jueves la cadena estatal china CCTV.

En un comunicado emitido por CCTV, el funcionario chino reconoció que las relaciones entre Beijing y Washington "aún enfrentan diversos riesgos y desafíos".

La reunión anterior entre Trump y Xi tuvo lugar en mayo en Beijing, donde ambos líderes se comprometieron a mantener una relación estable y preservar la frágil tregua comercial. Trump extendió una invitación a Xi para encontrarse el 24 de septiembre en Estados Unidos, aunque la fecha exacta de la visita del líder chino aún no ha sido confirmada.

Sin embargo, desde esa reunión, Estados Unidos y China han continuado implementando medidas económicas en contra del otro, incluyendo el veto estadounidense a robots fabricados en China y la prohibición por parte de China de que entidades estadounidenses participen en el comercio y otras actividades dentro de su territorio.