Cande Tinelli se pronuncia sobre el conflicto entre Tini Stoessel y su padre Marcelo

Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- En medio del revuelo mediático que involucra a la cantante Tini Stoessel debido a una auditoría sobre su patrimonio y la participación de Alejandro Stoessel en sus bienes, la influencer Cande Tinelli se expresó sobre la controversia, rememorando el antiguo enfrentamiento entre su padre, Marcelo Tinelli, y el padre de la artista.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, la hija del reconocido empresario utilizó su cuenta de Instagram para compartir su perspectiva, afirmando que la situación actual es consecuencia del "karma". En este contexto, Cande recordó el sufrimiento que le causó el ataque público de Tini hacia su padre, relacionado con un proyecto audiovisual en el que ambos estaban involucrados.

"Judas dio el beso Justicia divina. Amo mucho la sabiduría del universo y su karma. (La amo a ella literal, pero este tema me hizo mal a mí y a mis hermanos en su momento, cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos; me da paz que las cosas salgan a la luz)", escribió Cande en su publicación.

La influencer también mencionó la cancelación masiva que sufrió Marcelo Tinelli debido a la canción "Ángel", en la que Tini Stoessel supuestamente se refería a él y su relación con su padre.

Tras la intensa reacción que generaron sus palabras, Candelaria aclaró que su comentario no estaba dirigido de manera específica a Tini, sino que se refería a la situación en general y a cómo la disputa pública impactó en su vida personal.

En otra de sus publicaciones, Cande enfatizó: "Para las fans que no entendieron: no es contra Tini esto. Repito, yo la adoro y deseo que esto se resuelva y ella sea feliz y esté bien. Siempre pensé así y sentí así, no tengo otra sensación contra ella ni contra nadie".

Asimismo, agregó: "Solo recuerdo todo lo que se vivió cuando salió ese tema y todo lo que tuvimos que escuchar y leer sus hijos. Fin. No hablo más del tema, ojalá todo se resuelva".

Finalmente, Cande Tinelli mostró su apoyo hacia la artista en su actual situación: "La banco 100% de corazón".