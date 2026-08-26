Presentan en Córdoba el libro “El alma del tango. Ada Falcón, la diva”

La diva del tango Ada Falcón falleció en Córdoba, dejando una rica historia que ahora se revive a través del libro El alma del tango. Ada Falcón.

La escritora española Elisa Vázquez de Gey y el investigador argentino Eduardo Alberto Zavala, encargado de su museo en Salsipuedes, presentaron recientemente la obra, escrita a cuatro manos.

Vázquez de Gey destaca su trayectoria como autora de libros sobre Anita Delgado (Maharaní de Kapurthala) y comparte cómo su interés por Ada Falcón surgió tras recibir un mensaje de Zavala, quien investigaba sobre la cantante. “Le compartí generosamente todo lo que tenía sobre su historia”, dice.

La historia de Ada Falcón se entrecruza con anécdotas de la época, entre ellas su vínculo de amistad y admiración mutua con Carlos Gardel, quien la llevó a la costanera y le pedía que le enseñara a cantar (en particular el vals que ella había popularizado).

Zavala, originario de Córdoba y radicado en Estados Unidos desde hace 46 años, ha transformado la casa de Falcón en un museo (Casona & Museo La Joyita). Menciona que la gente se sorprende al descubrir el espacio y su historia. “Entramos y entendimos que había que rescatarla”, explica sobre cómo encontró la casa en Salsipuedes.

El libro revela detalles intrigantes sobre Falcón y su retiro voluntario de la vida pública a los 37 años, en la cima de la fama. “No fue amor, fue una pasión, no más”, comenta Zavala al referirse a su relación con un importante empresario y músico (Francisco Canaro) que influyó en su decisión de alejarse de la música, vender sus bienes y recluirse.

La presentación del libro se realiza el jueves a las 18:30 en Rubén Libros de Córdoba, y culmina en Salsipuedes. El legado de Ada Falcón, cuyas interpretaciones dejaron huella en el tango, se reafirma con esta publicación, que incluye un álbum de fotos que retrata su vida personal y artística.

Entrevista de Amamos Argentina.