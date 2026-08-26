Diputados: tras dar media sanción a la reforma del BCRA, comenzó el debate por Inocencia Fiscal II

FOTO: Extensa sesión este miércoles en la Cámara de Diputados. (Foto: archivo/NA)

La iniciativa impulsada por el Gobierno busca ampliar el régimen de Inocencia Fiscal y facilitar la exteriorización de ahorros no declarados. El tratamiento se da durante una sesión maratónica que comenzó con la reforma del Banco Central.

La Cámara de Diputados comenzó este miércoles el debate del proyecto de ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, luego de una extensa discusión que terminó con la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La iniciativa forma parte del paquete de proyectos económicos impulsados por el Gobierno y su tratamiento volvió a quedar atravesado por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, en una jornada que podría extenderse durante unas 16 horas.

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El debate representa además una nueva prueba para la capacidad del oficialismo de construir mayorías junto con los bloques aliados, después de los recientes reveses legislativos que sufrió el Ejecutivo en el Senado.

Qué propone Inocencia Fiscal II

El proyecto busca ampliar el régimen de Inocencia Fiscal con el objetivo de facilitar la utilización y formalización de ahorros que actualmente permanecen fuera del sistema financiero o no fueron declarados ante el fisco.

La propuesta apunta a modificar las condiciones bajo las cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede realizar controles sobre los contribuyentes y establece cambios en materia de presunción de ingresos y patrimonio.

El oficialismo sostiene que la iniciativa permitirá reducir la informalidad y promover que los argentinos utilicen sus ahorros sin temor a enfrentar controles fiscales desproporcionados.

La oposición, en cambio, cuestiona distintos aspectos del proyecto y advierte sobre los posibles efectos de las modificaciones sobre los controles tributarios.

Una sesión marcada por las tensiones

El debate comenzó después de que Diputados aprobara la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones.

La discusión por esa iniciativa ya había generado fuertes enfrentamientos, especialmente alrededor del artículo 13, que habilita al BCRA a utilizar sus reservas como garantía para tomar deuda.

Tras la votación, la oposición intentó que ese artículo fuera tratado de manera separada, pero el planteo no prosperó.

Ahora, con el inicio del debate de Inocencia Fiscal II, los bloques vuelven a medir fuerzas en un Congreso donde el oficialismo necesita sostener acuerdos para avanzar con su agenda económica.

El oficialismo busca avanzar con su agenda económica

El Gobierno considera que tanto la reforma del Banco Central como la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal forman parte de un mismo objetivo: consolidar un esquema de mayor estabilidad económica y modificar las reglas fiscales y monetarias.

La jornada también incluye otros proyectos y tratados en el temario, por lo que se prevé una extensa permanencia de los legisladores en el recinto.

Con el debate de Inocencia Fiscal II recién iniciado, las negociaciones entre La Libertad Avanza y los bloques aliados volverán a ser determinantes para definir el resultado de la votación.

Informe de Ariel Rodríguez.