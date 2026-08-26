Plan Bandera: Pullaro y Monteoliva repasaron el despliegue de seguridad en Rosario

FOTO: La ministra de Seguridad de la Nación recibió al gobernador de Santa Fe.

La ministra de Seguridad de la Nación se reunió este miércoles con el gobernador de Santa Fe, quien este jueves visita junto a sus pares de Córdoba y Entre Ríos a Diego Santilli, jefe de Gabinete.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se reunió este miércoles en Buenos Aires con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, para repasar el funcionamiento del denominado Plan Bandera y la situación de seguridad en Rosario.

El encuentro se concretó luego de que desde la provincia anticiparan que uno de los objetivos era comenzar a planificar el despliegue de seguridad para los próximos meses.

Tras la reunión, Monteoliva publicó un mensaje en sus redes sociales en el que señaló que junto a Pullaro y Cococcioni repasaron “los resultados del Plan Bandera”.

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“Rosario cambió. Los resultados están a la vista. Ahora toca sostenerlos, y garantizar que el orden que recuperamos no se pierda nunca más”, escribió la funcionaria, y cerró con una consigna: “Ni un paso atrás contra el crimen organizado”.

En tanto, Pullaro señaló que “se realizó una evaluación del trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación” en el marco del Plan Bandera, y se avanzó en el abordaje de “nuevos objetivos y desafíos para la provincia de Santa Fe”.

En este sentido, precisó que uno de los objetivos es “trabajar, de cara a los Juegos Suramericanos, en el fortalecimiento de la seguridad pública, en la formación y el trabajo de inteligencia de cada una de las fuerzas, para poder estar a la altura del evento; y posteriormente, comenzar a planificar el año 2027, principalmente, desde diciembre a marzo, con las Fuerzas Federales, nuestra Policía y el Servicio Penitenciario”.

“Para seguir enfrentando la violencia en los grandes centros urbanos y profundizar las investigaciones, seguiremos avanzando con el Plan de Seguridad, que diseñamos y llevamos adelante, así como con el Plan Bandera y el proyecto de patrullaje en capas que diseñamos para las ciudades”, finalizó Pullaro.