Murió Rubén Rada: el recuerdo del día que homenajeó a Maradona

Este miércoles se conoció la noticia del fallecimiento del legendario músico uruguayo Rubén Rada. El Negro mantuvo un lazo particular con la Argentina y el fútbol: fanático confeso de Peñarol, también manifestó en reiteradas ocasiones su gran admiración por Diego Armando Maradona.

El 30 de octubre de 2025, Rada compartió una foto poco conocida junto al “10” y escribió: “Hoy cumpliría años Maradona y quiero recordarlo y celebrarlo. Fue el mejor jugador que vi en una cancha… ¡Lo iba a ver jugar con Argentinos Juniors cuando vivía en Buenos Aires!”.

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“Fue en un concierto de Julia Zenko. Cantaba ‘Dale alegría a mi corazón’ y apareció Diego cantando... Un tipo muy cariñoso, que te veía y te abrazaba, un tipo increíble, un amigo”, evocó Rada en una entrevista de 2020 con Desayunos Informales.

Asimismo, le había rendido homenaje al Diez el mismo día de su partida. En aquella ocasión, publicó la misma imagen y expresó: “Murió ‘El dueño de la pelota’, Diego Armando Maradona. Y el mundo lo llora. Se fue el artista como Picasso, Salvador Dalí, Sinatra, Miguel Ángel, Gardel... Chau Diegoooool”.