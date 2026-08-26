Sávio brilla en su debut y Tottenham vence 5-1 a Charlton en la Copa de la Liga

FOTO: Sávio anota y Tottenham aplasta 5-1 a Charlton en la Copa de la Liga

LONDRES — El nuevo fichaje del Tottenham, Sávio, anteriormente conocido como Savinho, tuvo un impacto inmediato en su debut, anotando en los primeros minutos de su ingreso y contribuyendo a una contundente victoria de 5-1 sobre el Charlton en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa.

El brasileño entró al campo a los 71 minutos y rápidamente dejó su huella al marcar el cuarto gol de su equipo. Además, proporcionó la asistencia para el quinto gol, consolidando su actuación en este encuentro.

La inversión del Tottenham en este mercado de fichajes ha sido notable, superando los 400 millones de dólares, siendo Sávio una de las adquisiciones más destacadas al llegar desde el Manchester City por 85 millones de libras (115 millones de dólares).

Este triunfo es significativo para el Tottenham, que había comenzado la temporada con una derrota de 3-0 ante el Brentford en la Liga Premier.

En el encuentro del miércoles, otros jugadores como Mikey Moore, Dominic Solanke, Kevin Danso y Ben Davies también se hicieron presentes en el marcador, lo que refleja un rendimiento sólido del equipo bajo la dirección del entrenador Roberto De Zerbi.

En otros partidos de la jornada, el Newcastle logró una victoria ajustada de 3-2 contra el West Bromwich Albion, destacándose el doblete de Harvey Barnes. Por su parte, el Everton aplastó al Preston North End con un 4-0, gracias a un triplete de Thierno Barry. En un duelo más parejo, el Bradford City se impuso al Burnley en penales tras un empate 0-0 en el tiempo regular.