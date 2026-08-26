FOTO: Detienen a mujer por un violento robo en Flores, ocurrido en 2019

Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- Una mujer de 43 años, con pedido de captura por robo calificado, fue aprehendida este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires por efectivos de la Policía Federal (PFA), durante un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El arresto se concretó en la calle Tucumán al 1.300, en el barrio porteño de San Nicolás, donde la acusada estaba tramitando un certificado de antecedentes penales a través del Registro Nacional de Reincidencia.

En consecuencia, los efectivos federales montaron un operativo de vigilancia en el lugar, donde, luego de varias horas de espera, observaron en las inmediaciones a una mujer con similares características. Tras ser identificada, lograron detenerla sobre la vía pública por el delito de "Robo calificado por su comisión en poblado y en banda".

El hecho que se le imputa ocurrió en enero de 2019 en la Plaza Flores ubicada en el mencionado barrio, cuando la imputada, junto a otros dos cómplices, se apropiaron de los bienes de un hombre mediante una feroz golpiza y se dieron a la fuga, pero la imputada fue detenida por personal de la Policía de la Ciudad, por lo que fue conducida a la comisaría jurisdiccional. Sin embargo, recuperó su libertad.

Posteriormente, la causa fue elevada a juicio, y al ser convocada para el inicio del debate oral y público, decidió evadirse, quedando en calidad de prófuga. De esta manera, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°25, a cargo de Domingo Luis Altieri, ordenó su captura a nivel nacional, hasta que esta tarde fue hallada y detenida.