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El Pre-Fórum PyME 2026 reunirá en Córdoba a empresarios, referentes y líderes nacionales

La cuarta edición del ciclo Fórum PyME comienza el 27 de agosto con más de 300 asistentes esperados, 31 sponsors confirmados y una agenda centrada en los desafíos del sector productive bajo la agenda de la Ultra Competitividad PyME. 

26/08/2026 | 20:42Redacción Cadena 3

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El evento será en el Quinto Centenario.

FOTO: El evento será en el Quinto Centenario.

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El próximo 27 de agosto, el Hotel Quinto Centenario será sede del Pre-Fórum PyME 2026, la primera gran instancia de la cuarta edición del ciclo organizado por la Cámara Argentina de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MPM)

La jornada reunirá a más de 300 empresarios y representantes del entramado productivo para analizar el escenario económico, político y empresarial, intercambiar experiencias y generar vínculos estratégicos. 

El encuentro contará con la participación de Jonatan Loidi, especialista en estrategia y gestión empresarial; Jorge Giacobbe, consultor y analista de opinión pública; y Gustavo “Lacha” Lazzari, economista y empresario. Sus presentaciones ofrecerán miradas complementarias sobre competitividad, liderazgo, contexto político y toma de decisiones en un escenario especialmente desafiante para las PyMEs

La propuesta combina contenidos de primer nivel con espacios diseñados para la vinculación. Además de las conferencias y del networking, se desarrollarán almuerzos VIP en mesas reducidas junto a los disertantes. Participarán sponsors, referentes del ecosistema empresarial, representantes del sistema científico-tecnológico y autoridades de cámaras empresarias e instituciones públicas. 

El formato busca favorecer conversaciones directas, intercambio de experiencias y nuevas oportunidades de cooperación. A pocos días de su realización, 31 empresas e instituciones ya acompañan el proyecto como sponsors. La convocatoria continúa abierta de cara al Fórum PyME del 3 de noviembre, instancia central del ciclo, que espera recibir a otras 900 personas

En conjunto, ambas jornadas proyectan reunir a 1.200 representantes PyME, consolidando al Fórum como el encuentro empresarial de referencia más importante de Córdoba para el sector. La edición 2026 da continuidad a un recorrido iniciado en 2018 y retomado en 2024 y 2025. En su cuarta edición, el ciclo profundiza una identidad basada en la calidad de sus speakers, la representación multisectorial y la capacidad de conectar a empresas, cámaras, instituciones, actores científico-tecnológicos y organismos públicos alrededor de una agenda común de desarrollo y competitividad

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo el 27 de agosto? Se realizará el Pre-Fórum PyME 2026 en el Hotel Quinto Centenario.

¿Quiénes participarán en el encuentro? Participarán Jonatan Loidi, Jorge Giacobbe y Gustavo “Lacha” Lazzari.

¿Cuántas empresas asistirán al evento? Se espera la asistencia de más de 300 empresarios y 1.200 representantes PyME en total.

¿Cuál es el objetivo del Pre-Fórum? Analizar el escenario económico, político y empresarial, intercambiar experiencias y generar vínculos estratégicos.

¿Cuándo se realizará el Fórum PyME central? El Fórum PyME se llevará a cabo el 3 de noviembre.

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