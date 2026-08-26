Un compuesto de la cúrcuma podría proteger vasos sanguíneos del daño por diabetes

Curcumina, el compuesto natural responsable del color amarillo intenso de la cúrcuma, ha sido objeto de numerosos estudios por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Nuevas investigaciones realizadas en ratas sugirieron que podría ayudar a proteger los vasos sanguíneos del daño asociado a la diabetes tipo 1.

Los hallazgos fueron presentados en la cumbre de fisiología 2026 en Minneapolis, evento anual de la American Physiological Society (APS). La autora principal del estudio, Swasti Rastogi, candidata a doctorado en el Florida Institute of Technology, afirmó: "La curcumina actúa como más que un simple compuesto encontrado en una especia o un antioxidante. No solo ayuda a mejorar los niveles de azúcar en sangre, sino que también reduce la inflamación, restaura las respuestas celulares y preserva tanto la estructura como la función de la aorta en la diabetes tipo 1".

La investigación se centró en la diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune que afecta a aproximadamente 2 millones de personas en los Estados Unidos. A pesar de que la terapia con insulina es esencial para el manejo de la enfermedad, las personas con diabetes tipo 1 pueden desarrollar enfermedades cardíacas a una edad más temprana, ya que los niveles persistentemente altos de azúcar en sangre pueden dañar los vasos sanguíneos.

Para investigar si la curcumina podría reducir este daño, los investigadores utilizaron un modelo de ratas con diabetes tipo 1, comparando ratas diabéticas tratadas con curcumina con aquellas que no recibieron el compuesto. Después de un mes, las ratas tratadas con curcumina mostraron mejoras en la salud vascular similares a las observadas en ratas no diabéticas.

La curcumina mejoró varios indicadores de salud vascular. Los investigadores encontraron que el tratamiento con curcumina pareció reducir la inflamación y restaurar una actividad de calcio más normal en los vasos sanguíneos. También ayudó a reequilibrar la proteína de choque térmico 70, una proteína importante cuya regulación se ve alterada por la diabetes.

Estos efectos sugieren que la curcumina podría ayudar a limitar los cambios estructurales y funcionales que debilitan gradualmente los vasos sanguíneos y reducen su elasticidad. Al ayudar a los vasos sanguíneos a mantener una función más saludable, la curcumina podría potencialmente disminuir algunos de los riesgos cardiovasculares asociados con la diabetes.

Se necesita más investigación antes de su uso en humanos. Los investigadores advirtieron que estos resultados no implican que las personas con diabetes tipo 1 deban simplemente consumir más cúrcuma o comenzar a tomar suplementos de curcumina. Dado que el estudio se realizó en ratas, se necesitarán investigaciones adicionales y ensayos clínicos para determinar si los mismos beneficios ocurren en humanos. Los científicos también deberán establecer una dosis adecuada que brinde beneficios de manera segura, minimizando el riesgo de interacciones perjudiciales con otros medicamentos. Es importante consultar a un médico antes de tomar cualquier suplemento.