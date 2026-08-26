La dieta en los primeros años de vida puede impactar la salud hasta 70 años después

Un reciente estudio destacó que la cantidad de azúcar que una persona consumió antes de cumplir dos años puede tener repercusiones en su salud hasta 70 años después. La investigación, realizada por un equipo de científicos, concluyó que aquellos que experimentaron menor exposición al azúcar en sus primeros años de vida presentaron una menor incidencia de varios tipos de cáncer y evidencias de un envejecimiento biológico más lento.

La investigación se basó en un contexto histórico particular: el racionamiento de azúcar que tuvo lugar en Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial. Durante este período, que se extendió hasta 1953, los niveles de azúcar en la dieta de los bebés variaron significativamente, lo que permitió a los investigadores observar los efectos de esta exposición en la salud a largo plazo.

El estudio analizó datos de más de 64,000 personas nacidas entre 1951 y 1956. Aquellos que nacieron durante los años de mayor racionamiento de azúcar tuvieron una exposición significativamente menor al mismo en sus primeros 1,000 días de vida, período crítico para el desarrollo de órganos y sistemas metabólicos.

El análisis reveló que los individuos que habían estado más tiempo bajo racionamiento de azúcar presentaron tasas de cáncer de mama, próstata, hígado, recto y pulmón inferiores. En particular, la tasa de cáncer de hígado fue un 69% menor en este grupo, mientras que la reducción en el riesgo de cáncer de mama fue del 36%. Curiosamente, estas diferencias se manifestaron varias décadas después de que el racionamiento había finalizado.

Además, los investigadores encontraron que la exposición temprana al azúcar estaba asociada con un envejecimiento biológico más lento. Esto se midió a través de la longitud de los telómeros, estructuras que protegen los extremos de los cromosomas. Aquellos con más racionamiento de azúcar en sus primeros años mostraron telómeros más largos, lo que sugiere un envejecimiento celular más lento, equivalente a aproximadamente 2.2 años menos de envejecimiento biológico.

Otro hallazgo importante fue que las personas que sufrieron un mayor racionamiento de azúcar continuaron consumiendo menos azúcar en su vida adulta, incluso alrededor de los 50 años. Esto indica que las preferencias alimenticias formadas en la infancia pueden tener un impacto duradero en la dieta.

Los resultados de este estudio no solo son relevantes desde el punto de vista de la salud pública, sino que también sugieren que pequeñas diferencias en la exposición a la nutrición durante los primeros años de vida pueden tener efectos significativos y duraderos en la salud. Aunque no se propone que los niños no consuman azúcar, sí se destaca la importancia de una alimentación equilibrada en esta etapa crítica del desarrollo.