Dólar hoy: el oficial subió a $1.535 en el Banco Nación y el mayorista marcó un nuevo máximo

El dólar oficial volvió a subir este miércoles y alcanzó un nuevo máximo nominal. La cotización en el Banco Nación avanzó $5 y cerró en $1.535, mientras que el dólar mayorista también mantuvo la tendencia alcista y llegó a $1.515, por encima de una barrera de $1.500 que durante las últimas semanas había funcionado como referencia para el mercado.

La jornada estuvo marcada por la atención de los inversores sobre el vencimiento de instrumentos dólar linked y por la búsqueda de un nuevo equilibrio entre el tipo de cambio, las tasas de interés y la liquidez en pesos.

El mayorista, que subió $3,5 durante la jornada, alcanzó así un nuevo máximo nominal y quedó a 23,83% del techo de la banda cambiaria, establecido este miércoles en $1.874,22.

El dólar mayorista volvió a superar los $1.500

El movimiento del tipo de cambio profundizó una tendencia que comenzó a observarse a principios de la semana. En ese momento, el Gobierno permitió que el dólar mayorista se alejara del nivel de $1.500, luego de varias semanas en las que esa cotización había funcionado como un límite informal.

La estrategia oficial había incluido operaciones en el mercado de futuros, oferta de instrumentos dólar linked y manejo de la liquidez, herramientas utilizadas para contener las presiones sobre el tipo de cambio.

Sin embargo, superar los $1.500 no significa que el Gobierno haya abandonado su intervención en el mercado. Los operadores continúan observando una importante oferta de cobertura mediante instrumentos dólar linked, mientras que durante la semana pasada también se había detectado una mayor participación del Banco Central en futuros.

La evolución del dólar genera además expectativas sobre las tasas. Una parte del mercado considera que una mayor flexibilidad cambiaria podría contribuir a reducir la presión sobre las tasas de interés, aunque implicaría aceptar un tipo de cambio más elevado.

La deuda dólar linked, en el centro de la escena

Uno de los factores que concentra la atención de los inversores es el próximo fixing de los instrumentos dólar linked, que determinará el tipo de cambio utilizado para cancelar los vencimientos previstos para fin de mes.

“Hay un fix de vencimiento grande de dólar linked, lo que podría explicar parte de la presión, veremos cómo sigue en las próximas jornadas”, señalaron operadores del mercado.

La situación adquiere relevancia porque la Secretaría de Finanzas logró recientemente canjear apenas el 34,12% de los instrumentos dólar linked con vencimiento el 31 de agosto. De esta manera, todavía quedan compromisos por unos US$2.595 millones que deberán afrontarse a fin de mes.

En paralelo, el volumen operado en algunos instrumentos vinculados al dólar mostró un fuerte incremento. Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacó que la letra dólar linked más corta, la D31G6, registró operaciones por US$168 millones, más del doble de los US$77 millones negociados el viernes.

Según la sociedad de bolsa, ese movimiento podría constituir una señal de una eventual intervención del Banco Central en el mercado secundario de instrumentos indexados.

El resto de los dólares y el riesgo país

La suba no se limitó al mercado oficial. El dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) también avanzaron durante la jornada, en línea con la mayor presión observada sobre las cotizaciones financieras.

Al mismo tiempo, el riesgo país se mantuvo por encima de los 510 puntos básicos, en un contexto en el que los inversores siguen evaluando la evolución de los bonos argentinos y las condiciones financieras.

Así, el mercado atraviesa una etapa de transición en la que el dólar mayorista comienza a despegarse de los $1.500 mientras el Gobierno mantiene herramientas de intervención y busca administrar la liquidez. La evolución de las tasas, los vencimientos dólar linked y la demanda de cobertura serán claves para determinar si el nuevo nivel del tipo de cambio se consolida en las próximas jornadas.