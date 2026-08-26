Benegas Lynch: "Al tipo que compró una TV y, como Argentina no ganó el Mundial, no quiere pagar"

La discusión por el aumento de la morosidad en Argentina llegó al Congreso y generó una fuerte crítica del diputado nacional de La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch, quien rechazó los pedidos de asistencia estatal para quienes tienen dificultades para afrontar sus compromisos financieros.

En diálogo con Nacional Rock, el legislador cuestionó que se plantee una solución general para los deudores sin analizar las circunstancias particulares de cada caso. Según sostuvo, esa postura termina beneficiando indirectamente a las entidades financieras.

“No vas caso por caso. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu caso? Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero se agarra todo”, planteó Benegas Lynch.

En ese sentido, el diputado puso como ejemplo a quienes asumieron compromisos para realizar compras de consumo y lanzó una de las frases más llamativas de la entrevista: “Ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la televisión para el Mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar la deuda”.

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Benegas Lynch también incluyó dentro de su cuestionamiento a quienes contrajeron deudas mediante tarjetas de crédito para realizar gastos cotidianos y a personas que asumieron compromisos vinculados con apuestas.

“Quieren el bailout de los bancos”

El diputado también apuntó contra quienes, desde sectores críticos del sistema financiero, reclaman medidas de asistencia para los deudores.

Durante la entrevista, uno de los participantes señaló que esa posición podía resultar contradictoria con el discurso de quienes cuestionan habitualmente a los bancos. Benegas Lynch coincidió con esa interpretación y fue contundente: “Quieren el bailout de los bancos, básicamente”.

Para el legislador, un eventual rescate de los deudores terminaría repercutiendo sobre las entidades financieras. “Son tipos que vienen con el discurso siempre contra el sistema financiero usurero y todo, y ahora están defendiendo eso porque quieren el bailout de los bancos”, sostuvo.

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Su planteo apunta a que una política general de asistencia no debería contemplar de la misma manera a quienes tomaron préstamos por una situación de necesidad y a quienes asumieron deudas para financiar determinados consumos u otras actividades.

La crítica al aumento de la morosidad

Benegas Lynch también vinculó la situación financiera actual con el escenario político y económico de los últimos años. En particular, cuestionó a sectores del Congreso a los que atribuyó responsabilidad por decisiones que, según su análisis, contribuyeron al aumento del riesgo país y al encarecimiento del crédito.

“El primer paso era romper, el segundo paso es seguir con el guion de llorar de las deudas de la gente que no puede y que poco menos se está muriendo de hambre y no puede pagar las cuentas”, afirmó.

El diputado insistió así en su rechazo a una intervención estatal que considere de manera uniforme a todos los deudores. Su postura es que deberían contemplarse las circunstancias que llevaron a cada persona a contraer una deuda antes de definir cualquier eventual mecanismo de asistencia.

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La discusión se da en un contexto de creciente preocupación por el nivel de mora en los créditos y el endeudamiento de los hogares, un escenario que puso nuevamente en debate el papel del Estado frente a quienes no pueden cumplir con sus obligaciones financieras.