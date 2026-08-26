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Exequiel Palacios, otro argentino en la Premier League

El ex River dejó Bayer Leverkusen para jugar en Ipswich Town, recientemente ascendido.

26/08/2026 | 15:15Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Palacios, otro argentino en la liga inglesa

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Exequiel Palacios, jugador de la Selección Argentina, llegó a un acuerdo para jugar en el Ipswich Town, ascendido para esta temporada a la Premier League. Si bien el pase no está oficializado, la prensa inglesa dio por hecho el acuerdo con el Bayer Leverkusen, donde el ex River jugó seis temporadas.

El acuerdo habría sido así: 22,5 millones de euros fijos más cinco millones en variables. Para el volante argentino, de 27 años, un contrato de cuatro años. Así, los germanos rentabilizan la inversión, ya que al Millo le habían pagado 17 millones.

Exequiel metió 15 goles y dio 17 asistencias en 186 partidos con el Leverkusen. Ganó una Bundesliga (23/24) y una Copa de Alemania, con la conducción del técnico Xabi Alonso, un palmarés muy valioso en un país donde el Bayern Munich suele ser amplio dominador: ganó nueve de las últimas diez ligas locales.

LOS ARGENTINOS DE LA PREMIER

Pala se sumará a otros argentinos que llegaron al fútbol inglés. Son los casos de Gerónimo Rulli, flamante arquero del Manchester City, y dos que regresaron, el Colo Barco (Chelsea) y Diablito Echeverri (City). Además, Senesi pasó del Bournemouth al Tottenham.

Los otros argentinos de la Premier (por ahora) son: Enzo Fernández y Aaron Anselmino (Chelsea), Dibu Martínez, Alejandro Garnacho y Emiliano Buendía (Aston Villa), Licha Martínez (Manchester United), Alexis Mac Allister (Liverpool), Nico Domínguez (Nottingham Forest), Walter Benítez (Crystal Palace), Carlos Alcaraz (Everton) y Julio Soler (Bournemouth).

Lectura rápida

¿Quién es Exequiel Palacios?
Es un jugador de la Selección Argentina que ha llegado a un acuerdo para jugar en el Ipswich Town.

¿Cuánto es el costo del pase?
El acuerdo es de 22,5 millones de euros fijos más cinco millones en variables.

¿Cuánto tiempo durará su contrato?
El contrato será de cuatro años.

¿Qué logros tuvo en el Bayer Leverkusen?
Ganó una Bundesliga y una Copa de Alemania, además de anotar 15 goles y dar 17 asistencias en 186 partidos.

¿Qué otros argentinos están en la Premier League?
Algunos son Gerónimo Rulli, Enzo Fernández, Dibu Martínez, Alejandro Garnacho, entre otros.

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