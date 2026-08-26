General Mills retira colorantes artificiales de sus cereales en Estados Unidos

General Mills anunció el miércoles que ha decidido eliminar los colorantes artificiales de todos sus cereales comercializados en Estados Unidos, incluyendo marcas reconocidas como Lucky Charms y Trix.

La empresa, con sede en Minneapolis, ha optado por utilizar tintes a base de frutas y verduras, así como colores obtenidos de especias como la cúrcuma y el pimentón, para mantener los colores vibrantes de sus productos.

"Esto refleja cómo estamos evolucionando con las necesidades de los consumidores, al tiempo que seguimos ofreciendo alimentos que saben muy bien, brindan calidad y aportan valor", declaró Bethany Quam, presidenta de cereales de General Mills, en un comunicado.

Según la compañía, el 90% de sus productos en el mercado estadounidense ya no contienen colorantes artificiales. Los artículos que aún utilizan estos tintes, como algunas mezclas para pastel de Betty Crocker y Fruit Roll-Ups, también se convertirán a tintes naturales para finales de 2027.

General Mills se convierte así en el segundo gran fabricante de cereales en hacer este cambio, siguiendo a WK Kellogg, que había anunciado previamente su decisión de eliminar los colorantes artificiales de sus productos para finales de este año.

La presión por parte de activistas de salud ha crecido, quienes han estado pidiendo la eliminación de colorantes artificiales de los alimentos, argumentando que ciertos estudios han asociado estos aditivos a problemas neuroconductuales en algunos niños, aunque los resultados han sido variados.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sostiene que los colorantes aprobados son seguros y que "la mayoría de los niños no presenta efectos adversos" por su consumo. Sin embargo, la agencia reconoce que algunos niños pueden ser sensibles a los colorantes artificiales. El año pasado, la FDA prohibió el colorante Rojo 3, derivado del petróleo, tras estudios que indicaban su posible relación con el cáncer en ratas de laboratorio.

General Mills ya había retirado los colorantes artificiales de Trix en 2015, aunque los reintrodujo dos años después, debido a que los consumidores en Estados Unidos expresaron su deseo por los colores más vivos. Sin embargo, la creciente presión de los consumidores y figuras políticas ha motivado a la compañía a realizar este cambio definitivo.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha instado a las empresas a eliminar gradualmente los colorantes artificiales basados en petróleo. El año pasado, General Mills firmó un acuerdo con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, comprometiéndose a retirar los tintes sintéticos de todos sus productos para finales de 2027.

Los minoristas también están influyendo en esta decisión. A principios de este año, Target anunció que dejaría de vender cereales con colorantes artificiales para finales de mayo. Walmart también ha manifestado que eliminará estos colorantes de sus marcas para enero de 2027.