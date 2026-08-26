Estados Unidos retoma el envío de diplomáticos a embajadas en Medio Oriente tras tensiones con Irán

Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- La administración del presidente Donald Trump está llevando a cabo un plan para el regreso paulatino de diplomáticos evacuados durante la escalada de tensiones con Irán. Este proceso podría iniciar esta semana, según información de The New York Times.

Un documento interno del Departamento de Estado y las declaraciones de tres funcionarios mencionados en el informe indican que se espera un aumento en el personal en diversas embajadas de Medio Oriente. Las misiones en Israel, Líbano, Arabia Saudita, Qatar, Jordania, Omán, Irak y Kuwait son algunas de las que se beneficiarán de este incremento.

El regreso de los diplomáticos se iniciará con aquellos destinados en la embajada de Estados Unidos en Líbano, aunque este retorno no significará que se restablezca completamente la plantilla de personal.

Las embajadas ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Líbano funcionarán inicialmente con un límite del 85 por ciento de su capacidad, mientras que las representaciones en Irak, Kuwait y Bahréin operarán con solo el 75 por ciento. Además, se implementarán restricciones sobre la presencia de familiares en estos países, de acuerdo con el documento.

Este movimiento se da en un contexto de tensiones crecientes entre Estados Unidos e Irán. La administración Trump ha manifestado su intención de imponer nuevas sanciones económicas a Teherán tras el fracaso de las conversaciones entre ambos países. El informe sugiere que, a pesar de esta reestructuración diplomática, Washington no anticipa un conflicto a gran escala en el corto plazo.