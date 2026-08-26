La panificadora cordobesa que amasa oportunidades para jóvenes con discapacidad

FOTO: Una panificadora de Laborde capacita y emplea a jóvenes con discapacidad.

La Fundación Brisas de Cambio puso en marcha en Laborde, en el sudeste de Córdoba, una panificadora que funciona como espacio de capacitación, producción e inclusión laboral para jóvenes con discapacidad.

Después de varios años de alquilar un inmueble, la organización consiguió un lugar estable mediante la cesión en comodato de una construcción que estaba en desuso y pertenecía al Círculo de Bioquímicos del Sudeste. Con el apoyo de colaboradores y de la comunidad, acondicionó allí su nuevo espacio de trabajo.

"Nos lanzamos con todo el grupo de colaboradores y formamos nuestro propio lugar para que los jóvenes puedan tener un espacio", contó a Cadena 3 Román Bagini, integrante de la fundación.

Entre sus productos hay criollitos, palmeritas, pastafrolas, pepas, alfajores de maicena, budines, pan dulce y roscas de Pascua.

La producción se vende en un local propio, se distribuye en comercios de Laborde y también llega a un supermercado de Monte Maíz, ubicado a unos 30 kilómetros. Durante las fiestas de fin de año, además, la fundación produce entre 400 y 500 panes dulces y realiza envíos para empresas de Córdoba.

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• Capacitación para construir autonomía

En el proyecto participan 15 jóvenes adultos, acompañados por dos maestros panaderos y un equipo de seis pedagogas y psicólogas que colabora de manera ad honorem.

Los jóvenes asisten de lunes a sábado, organizados en distintos turnos. Algunos concurren tres días por semana y otros cuatro, tanto por la mañana como por la tarde. Cada uno desarrolla tareas de acuerdo con sus habilidades e intereses.

"Todos tienen sus labores. Uno realiza el alfajor de maicena, otro hace la pastafrola y otro se dedica a la atención al público", explicó Bagini.

El objetivo es que aprendan un oficio y puedan trasladar esos conocimientos a otros ámbitos laborales. También reciben formación para atender al público, preparar pedidos y realizar repartos.

"Surgió ante la necesidad de nuestra localidad de tener un lugar donde puedan asistir, capacitarse y aprender una labor para que el día de mañana tengan una inclusión laboral y un trabajo que les dé autonomía", señaló.

Algunos de los participantes ya realizaron experiencias similares a pasantías en negocios de la zona. La fundación también trabaja para ampliar los acuerdos con comercios y empresas que puedan incorporar a los jóvenes.

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• Productos habilitados para venderse en todo el país

Brisas de Cambio obtuvo el Registro Nacional de Establecimientos (RNE) y el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA), habilitaciones que le permiten comercializar sus elaboraciones en todo el territorio argentino.

El proyecto cuenta además con el acompañamiento de empresas de la región. Molino Fénix aporta harina, mientras que Dulcera Cordobesa abastece a la institución con dulce de leche.

La mayor actividad se registra durante el Festival Nacional del Malambo, cuando la población de Laborde —de unos 5.500 habitantes— se multiplica con la llegada de visitantes de distintos puntos del país. En esos días, los jóvenes salen a ofrecer los productos en las calles y en los lugares de alojamiento.

Bagini destacó que la iniciativa demuestra que es posible generar oportunidades sin dejar a nadie afuera. "Hay una Argentina que puede valorar a todas las personas, sin distinciones. Es posible si la construimos entre todos, sin dejar a nadie atrás", concluyó.

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Entrevista de Guillermo López.