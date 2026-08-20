Plantaron 50 hectáreas de almendros y buscan transformar el norte de Córdoba

Un emprendimiento familiar apuesta a transformar la matriz productiva del norte de Córdoba mediante el cultivo de almendras. Se trata de Almendrar, un proyecto instalado cerca de Cañada de Luque, en el departamento Totoral, que ya cuenta con 50 hectáreas plantadas y proyecta sumar otras 50.

La iniciativa fue impulsada por Esteban Enrique Paloma Schiavi y su hermano Jorge, quienes buscaron una alternativa de mayor valor agregado frente a los cultivos extensivos tradicionales de la zona.

"Siempre estuvimos pensando cómo darle más valor a la tierra y cómo hacer un cultivo más rentable para desplazar un poco la soja. Queremos hacer algo que tenga trascendencia, que alcance a otras generaciones y que sea a largo plazo", explicó Esteban a Cadena 3.

El cofundador de Almendrar señaló que el proyecto comenzó a tomar forma antes de la pandemia e incluyó viajes a España y Turquía para seleccionar las variedades más adecuadas. La propuesta también incorporó desde su inicio criterios ambientales y sociales, como la eliminación de herbicidas, el uso de abejas para la polinización y la contratación de mujeres de la zona.

Actualmente, los árboles transitan su quinto ciclo productivo y la empresa ya concretó su primera cosecha mecanizada. Para retirar los frutos utilizan un sistema conocido como “paraguas vibrador”, una estructura hidráulica conectada a un tractor.

"Es como un paraguas invertido. Una pinza presiona el tronco y lo microvibra durante cinco segundos, lo que produce la caída de los frutos en el momento indicado", detalló.

A partir del interés generado entre otros productores, Almendrar creó una nueva unidad de negocio que ofrece servicios de plantación llave en mano. El objetivo es promover la conformación de un polo productivo de frutos secos en el norte provincial, especialmente en establecimientos con tierras menos aptas para la agricultura extensiva.

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"Hay campos que tienen cierta marginalidad para los cultivos tradicionales, pero son muy valiosos para este tipo de plantaciones", indicó Esteban. Durante el último año, la empresa trabajó en cuatro establecimientos de productores de la región mediante el uso de máquinas plantadoras automáticas.

El modelo incluye asesoramiento, tecnología y acompañamiento durante el desarrollo del cultivo. De esta manera, quienes cuentan con grandes superficies pueden diversificar su producción sin tener que afrontar solos todas las complejidades de la nueva actividad.

La industrialización se realiza en un antiguo tambo que fue completamente reacondicionado. Allí se procesa la cosecha y funciona una planta certificada para la elaboración de alimentos sin gluten. El proyecto también contempla producir leche de almendras en el futuro.

La línea comercial incluye almendras tostadas y saladas, harina de almendras y productos de panificación sin azúcar y sin gluten, como galletas, pepas, crackers con queso y pan lactal. La marca cuenta con una tienda virtual y posee vendedores y distribuidores en Córdoba, Río Cuarto y Villa Carlos Paz.

La tecnología y la sustentabilidad también ocupan un lugar central dentro del establecimiento. El riego funciona con unos 400 paneles fotovoltaicos, mientras que alrededor de 500 ovejas se encargan del control natural de las malezas.

"En vez de cortar la hierba, las ovejas la convierten en carne. Fuimos de los primeros en regar con paneles solares cuando hacerlo todavía parecía una locura", destacó el emprendedor.

Para Esteban, la iniciativa representa una apuesta productiva que excede la rentabilidad inmediata y busca generar desarrollo regional durante las próximas generaciones.

"Cada uno, desde el lugar que ocupa, hace todos los días una Argentina posible. Siempre hay que animarse, porque, si no, ¿para qué estamos?", concluyó.

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Entrevista de Guillermo López.