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El Monumental se prepara para homenajear a Messi en su despedida con la Selección Argentina

El estadio River Plate exhibirá los mejores goles de Lionel Messi en monitores durante el partido ante Benín, como parte de su emotiva despedida con la camiseta de la Selección argentina.

06/10/2026 | 08:45Redacción Cadena 3

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El Monumental se prepara para homenajear a Messi en su despedida con la Selección Argentina

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Buenos Aires, 6 octubre (NA) -- La última función de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina contará con un detalle emotivo en los rincones del estadio Monumental.

De cara al encuentro de este martes frente a Benín, las autoridades de River resolvieron alterar el contenido habitual de las pantallas que se encuentran en los pasillos internos del anillo de la cancha para proyectar un material exclusivo con las mejores conquistas del diez argentino.

La iniciativa audiovisual, pensada para acompañar el ingreso del público al recinto, comenzará a emitirse desde las 16 horas, momento en el que se abrirán las puertas de los accesos generales, cuatro horas antes de que comience el partido.

De este modo, los pasillos que suelen reflejar postales de la historia millonaria se teñirán por completo de celeste y blanco para homenajear al astro rosarino.

El homenaje en las pantallas repasará los mejores momentos de una carrera internacional sin precedentes iniciada en agosto de 2005. A lo largo de más de dos décadas, Messi construyó marcas difíciles de equiparar: encabezó la tabla histórica de la Selección argentina con 125 festejos y 68 asistencias en 207 partidos oficiales, superando por amplio margen la marca previa de Gabriel Omar Batistuta (54 gritos) y adueñándose del récord absoluto de cotejos disputados.

El recorrido por las imágenes pondrá en valor los trofeos que tuvo el jugador del Inter Miami con la camiseta del combinado nacional, que incluye la conquista de la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, además de las consagraciones formativas en el Mundial Sub 20 de 2005 y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Lectura rápida

¿Qué evento se está celebrando?
La despedida de Lionel Messi con la Selección argentina en un partido contra Benín.

¿Qué hará el Monumental para homenajear a Messi?
Exhibirá en sus pantallas los mejores goles y momentos del jugador durante el partido.

¿A qué hora comenzará la proyección?
La proyección comenzará a las 16 horas, cuatro horas antes del partido.

¿Qué logros de Messi se destacarán en el homenaje?
Se mostrarán sus goles, asistencias y trofeos con la Selección, incluyendo la Copa del Mundo y la Copa América.

¿Desde cuándo juega Messi en la Selección argentina?
Messi debutó en la Selección argentina en agosto de 2005.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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