¿Es realmente necesario el abrillantador en el lavavajillas? Aquí te contamos

El uso de abrillantador en el lavavajillas puede parecer opcional, pero su función es más importante de lo que parece. A diferencia del detergente, que se encarga de limpiar los platos, el abrillantador facilita que el agua se deslice durante el enjuague final, permitiendo que los platos se sequen de manera más efectiva y reduciendo la posibilidad de que queden manchas de agua o una película turbia.

Si bien es posible prescindir del abrillantador y aún así obtener platos limpios, la apariencia y el secado pueden verse afectados. Sin abrillantador, es probable que más agua permanezca en la superficie de los platos después del enjuague final, lo que puede resultar en platos más húmedos al abrir el lavavajillas y en depósitos minerales más visibles en vasos y otros utensilios una vez que el agua se evapore.

Esta diferencia se nota especialmente en hogares con agua dura, donde los minerales disueltos tienden a dejar manchas. Además, el impacto es más evidente en plásticos, como tazas, cuencos y recipientes de almacenamiento, ya que estos materiales no retienen el calor tan bien como el vidrio o la cerámica, lo que dificulta su secado completo.

Si tu lavavajillas logra limpiar y secar los platos de manera satisfactoria y no te molesta la aparición ocasional de manchas de agua, no es necesario utilizar abrillantador. Sin embargo, si enfrentas platos consistentemente húmedos, vasos manchados o una película turbia, el abrillantador podría hacer una diferencia notable.

Además del abrillantador, existen otras maneras de mejorar el secado de los platos. Se recomienda utilizar una opción de secado con calor o prolongado si tu lavavajillas cuenta con esta función, y cargar los platos de manera que el agua pueda drenar en lugar de acumularse en el fondo de las tazas y cuencos. También es importante evitar la sobrecarga de los estantes para permitir la circulación del agua y el aire alrededor de los utensilios.

Estas medidas pueden ayudar a reducir la humedad en los platos, pero no necesariamente resolverán el problema de las manchas de agua dura. Si los depósitos minerales son tu principal preocupación, el abrillantador resulta especialmente útil, ya que evita que el agua permanezca en la superficie desde el principio.

En definitiva, el abrillantador no es esencial para el rendimiento de limpieza de tu lavavajillas; su principal función es ayudar a que los platos salgan más secos y con menos manchas y residuos turbios.