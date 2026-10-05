Consejos para lavar tu ropa de otoño: ¡no descuides tus prendas favoritas!

La llegada del otoño trae consigo un cambio en el clima y, con ello, la necesidad de desempolvar prendas de abrigo como suéteres de cachemira, botas de ante y abrigos. Sin embargo, muchas veces olvidamos la importancia de mantener estas piezas limpias y en buen estado. A continuación, se presentan seis consejos prácticos para lavar adecuadamente tus prendas de otoño y evitar daños.

Batas de baño son una de las prendas que suelen salir de su hibernación en esta época. Sin embargo, pueden acumular bacterias y olores, especialmente si entran en contacto con las axilas o si se usan mientras dormimos. Es recomendable lavar la bata al menos una vez a la semana. Un detergente enzimático es ideal para eliminar manchas, y se debe lavar a la temperatura máxima que indique la etiqueta. Es aconsejable dar la vuelta a la bata y colocar el lazo en una bolsa de malla para evitar que se enrede con otras prendas. Se debe evitar el suavizante, ya que puede degradar las propiedades que absorben la humedad. Si la bata tiene un exterior esponjoso, se puede usar secadora con pelotas de secado para esponjarla. Si se opta por secar al aire, es importante sacudirla para abrir las fibras.

Los abrigos impermeables también son esenciales con las lluvias intermitentes del otoño. Si no los has lavado en mucho tiempo, pueden tener un olor a humedad. Para limpiarlos, primero se deben vaciar los bolsillos. Luego, se debe seguir las recomendaciones de la etiqueta, prestando especial atención a las instrucciones de secado, ya que varían según el material y el recubrimiento impermeable. Si no hay instrucciones, un ciclo suave y frío es generalmente la mejor opción, utilizando un detergente diseñado para ropa impermeable. Nuevamente, es importante evitar el suavizante, ya que puede dañar el recubrimiento. Se debe dar la vuelta al abrigo y cerrarlo antes de lavarlo, y es recomendable lavarlo cada diez usos. Aplicar un spray impermeabilizante según sea necesario ayudará a mantener su recubrimiento.

Con la llegada del frío, también es un buen momento para disfrutar de mantas eléctricas. Sin embargo, estas suelen ser olvidadas en la limpieza, ya que contienen componentes eléctricos. Para lavarlas, es crucial consultar la etiqueta de cuidado. Generalmente, se debe retirar el control remoto y lavar en un ciclo delicado y frío, evitando el centrifugado. Aunque algunos sugieren el uso de secadora a baja temperatura, es preferible secar al aire en plano, rotando la manta regularmente. No se debe volver a usar hasta que esté completamente seca. Si la etiqueta indica lavado a mano, se recomienda hacerlo en la bañera para tener más espacio, presionando el jabón en la manta sin retorcerla.

Los suéteres de cachemira suelen aparecer en esta época, pero es común no lavarlos con la frecuencia necesaria. Para cuidarlos, es fundamental seguir las instrucciones de la etiqueta. Si indica limpieza en seco o lavado a mano, se debe respetar. En caso de lavarlo uno mismo, se debe usar un detergente diseñado para lana y prendas delicadas, añadiendo una pequeña cantidad en el compartimento del detergente. Se debe seleccionar un ciclo de lana a baja temperatura y casi sin centrifugado. Es recomendable dar la vuelta al suéter y protegerlo en una bolsa de malla. Para secarlo, se debe hacer en plano, rotándolo y reestructurándolo para evitar que se deforme. Una vez seco, se puede usar un quitapelusas para eliminar cualquier pilling.

Antes de salir a caminar con tus botas de ante, es aconsejable darles una rápida limpieza con un cepillo para ante y un limpiador específico para eliminar marcas visibles. Se debe esperar a que las botas estén completamente secas antes de usar el cepillo, que se debe usar en la dirección del grano para levantar la suciedad. En caso de manchas de agua, se puede intentar esponjear la mancha para igualarla, pero si hay una mancha física, se necesitará un limpiador para ante. Es importante seguir las instrucciones y probar en un área poco visible primero. Una vez limpias, se debe aplicar un spray protector para ante.

No se pueden olvidar las pantuflas, que son fáciles de limpiar. Solo es necesario revisar la etiqueta de cuidado. Si no tienen suela dura, pueden ir directamente a la lavadora en un ciclo tibio con bajo centrifugado. Se recomienda un detergente enzimático para manchas. Si no son aptas para lavadora, lo mejor es limpiar a mano con agua tibia y jabón, usando un cepillo suave o un paño de microfibra. Para exteriores de ante, se puede usar el mismo limpiador mencionado anteriormente. Se debe enjuagar cualquier residuo de jabón con un paño húmedo, evitando saturar la superficie. Se recomienda limpiar estas prendas una vez al mes, o cada dos semanas si se usan descalzos.